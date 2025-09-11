Ferrari 849 Testarossa, scopriamo la power unit da 1050 CV

Ferrari 849 Testarossa rappresenta il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di motori. La supercar del Cavallino Rampante è stata svelata da poche ore e possiamo scoprire ulteriori dettagli riguardo l’elevata tecnologia presente a bordo.

Il cuore della vettura è certamente la sua power unit ibrida plug-in da 1050 CV. Tale cifra è ottenuta dagli 830 CV generati dal motore a combustione interna e da 220 CV derivanti da tre motori elttrici. Si tratta di un record assoluto per Ferrari, configurando la 849 Testarossa come la Ferrari di serie più potente mai realizzata.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il motore termico è una evoluzione del progetto F154FC, il pluripremiato V8 biturbo Ferrari. La cilindrata totale è di 3990 cm3, pertanto la potenza specifica erogata da questo motore è di 208 cv/l.

La Casa di Maranello ha completamente rivisitato la componentistica lasciando invariata la cilindrata, con particolare attenzione al turbocompressore che è totalmente inedito. Dalla F80 derivano i cuscinetti a basso attrito per il turbocompressore maggiorato mentre attraverso il lavoro sui materiali e la calibrazione è stato ridotto il turbo lag.

Ferrari ha lavorato molto per rendere la power unit della 849 Testarossa una delle più prestazionali di sempre per il Cavallino Rampante

Passando all’architettura PHEV della 849 Testarossa, il sistema deriva da quello della SF90 Stradale ma con alcuni accorgimenti che portano la potenza complessiva a 220 CV. Due motori elettrici sono posizionati sull’asse anteriore e permettono l’utilizzo del sistema RAC-e (Regolatore Assetto Curva elettrico) che consente di sfruttare le quattro ruote motrici e il torque vectoring. Il terzo motore elettrico MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) deriva dal sistema utilizzato dalla Scuderia Ferrari in Formula 1.

L’utilizzo sinergico di tali soluzioni consente di migliorarne prestazioni e comfort di guida. Il sistema elettrico supporta attivamente il motore a combustione interna, entrando in funzione quando è richiesta maggiore potenza. Tuttavia, i sistemi di controllo possono anche escludere il motore termico delegando tutto ai motori elettrici quando la marcia lo richiede.

La strategia di rigenerazione in frenata consente di recuperare energia che viene stoccata nella batteria agli ioni di litio da 7,45 kWh. La Ferrari 849 Testarossa può percorrere fino a 25 km esclusivamente in elettrico, traendo vantaggio dalla presenza delle batterie in quanto posizionate per bilanciare la vettura e mantenere basso il baricentro.