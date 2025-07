Great Wall Motors lancia la supercar dei sogni: V8 ed oltre un milione di yuan

Nel giorno del 35° anniversario della Great Wall Motors , è bastata una sola foto per scatenare la curiosità del mondo. Il presidente Wei Jianjun ha pubblicato sul suo profilo Weibo l’immagine che segna l’inizio di un nuovo capitolo. Intorno a lui, alcuni dirigenti. Dietro di loro, coperta da una pellicola nera, una supercar dai tratti affilati e muscolosi. Anche se Great Wall Motor è nata nel 1984, per Jianjun la vera origine dell’ascesa risale al 1990, anno in cui prese in mano le redini dell’azienda. Il profilo della vettura rivela una carrozzeria lunga, un cofano inclinato e parafanghi posteriori massicci. Le prese d’aria scolpite sul retro significano solo una cosa, che lì sotto c’è un motore e non uno qualunque. L’auto è ancora nascosta, ma lascia intravedere qualcosa.

Potenza Great Wall Motors: il V8 che cambia tutto

La nuova supercar sarà spinta da un motore V8 da 4,0 litri, interamente progettato da Great Wall Motor. Non un propulsore qualsiasi, ma un’unità mostrata per la prima volta al Salone dell’Auto di Shanghai 2025. Il cuore di questo sistema è un ibrido plug-in, frutto di anni di sviluppo. A confermare l’impegno, la CTO Wu Huixiao, che lo scorso aprile ha svelato un retroscena importante: cinque anni di lavoro dedicati a questo progetto, con particolare attenzione all’ottimizzazione dei costi. Dall’assemblea generale del 1° gennaio 2025 è partito il progetto “BG”, codice segreto dietro cui si cela un nuovo marchio di lusso. Il nome ufficiale è “Zixin Qiche – Confidence Auto”, registrato all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale cinese.

La Great Wall Motors supercar punta dritta a battere la Yangwang U9, la sportiva 100% elettrica del colosso BYD. Quella stessa U9 che monta quattro motori da 1.287 cavalli e una coppia strabiliante da 1.680 Nm, venduta a partire da 1.680.000 yuan. La proposta GWM, invece, partirà da oltre un milione di yuan, circa 118.785 euro. Sarà davvero sufficiente per competere con un fulmine elettrico che ha già totalizzato 160 auto vendute in meno di un anno? O sarà il ruggito del V8 Great Wall Motors , insieme all’ibrido a conquistare?