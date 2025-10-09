Euronics ti regala GRANDI OFFERTE: prodotti PHILIPS ora in promo

C’è chi vede l’autunno come la stagione delle foglie che cadono, chi pensa subito alle castagne e chi, invece, non riesce a smettere di immaginare nuove occasioni per concedersi qualche coccola tecnologica. Da Euronics puoi unire tutte queste cose: l’aria frizzante di ottobre, un po’ di leggerezza e la voglia di concederti un acquisto furbo senza sentirti in colpa con il portafogli. Perché, ammettiamolo, il richiamo del “rimborso del 40%” è forte quasi quanto il profumo di una torta di mele appena sfornata. E tu, che magari ti ripeti “stavolta non compro niente”, rischi di trovarti con il sorriso stampato in faccia dopo aver scoperto questa promo speciale di Philips. L’autunno è il momento perfetto per aggiornare la tua casa e la tua routine: con un click, o una piccola deviazione al negozio, ti trasformi in qualcuno che sa riconoscere il gusto della convenienza.

I prodotti che non ti aspetti da Euronics

Tra i protagonisti ci sono chicche che ti faranno pensare: “Ma come ho fatto senza?”. C’è la Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 1000 NA150/00 a 139,90 euro, perfetta per dare una nuova vita alle tue patatine. Se invece ti serve un tocco di stile personale, il Regolabarba Philips QP6542/15 a 59,90 euro è pronto a rimetterti in forma. Non dimenticare il Ferro da stiro a vapore Philips Series 3000 a 39,90 euro, semplice ma efficace. Per la cura del dettaglio trovi la Lama di ricambio Philips 360 QP430/50 a 29,90 euro.

Se la tua missione è avere vestiti impeccabili, il Sistema stiro Philips PerfectCare Series a 149,90 euro fa al caso tuo. Vuoi invece un rasoio? Il Philips S3143/00 Wet & Dry a 59,90 euro ti segue ovunque. Per un sorriso da manuale hai due opzioni: il Philips HX3651/13 a 29,90 euro e il Philips HX7101/02 a 74,90 euro. Da Euronics, ogni prodotto ha un tocco di autunno e un prezzo che ti accarezza l’umore.