Pizza Slice, scopri il nuovo gestionale a tema pizza

Pizza Slice è il nuovo titolo PC che consentirà a tutti i giocatori di immergersi completamente nella gestione di una pizzeria. La demo del gioco è disponibile dal 3 ottobre su Steam e permetterà di vestire i panni di Tonio, un giovane newyorkese che ha l’obiettivo di portare al successo il locale di famiglia.

Sviluppato dallo studio polacco Quest Craft, il titolo è pubblicato da Gaming Factory e Ultimate Games. All’interno della demo sarà possibile vivere i primi cinque giorni del gioco, prendendo familiarità con le varie meccaniche.

Il tutorial iniziale permetterà di scoprire le funzionalità, aumentando poco per volta la curva di difficoltà del gioco. Infatti, i giocatori dovranno destreggiarsi con tutti gli aspetti gestionali di una pizzeria, dalla preparazione dell’impasto, alla stesura e condimento della pizza fino al servizio ai clienti.

Pizza Slice è un nuovo titolo gestionale che permetterà di curare ogni aspetto di una pizzeria italiana a New York negli anni ‘60

La pizza sarà la vera protagonista del gioco, con la possibilità di creare l’impasto da zero, condire ogni singola pizza e cuocerla in un forno a legna. Tuttavia, non mancheranno gli aspetti classici del genere gestionale, tra cui il miglioramento del locale, necessario per attirare nuovi clienti. Oltre all’estetica bisognerà implementare nuove attrezzature, gli arredi, le decorazioni e molto altro ancora.

La demo consentirà di giocare solo una parte del titolo ma gli utenti capiranno appieno l’essenza dell’esperienza. Pizza Slice si configura come un titolo divertente che riesce ad offrire un’esperienza leggera e piacevole.

Gli sviluppatori hanno voluto puntare su un gameplay che permettesse ai giocatori di rilassarsi in tranquillità. Anche la scelta dell’ambientazione newyorkese ispirata agli anni ’60 è voluta per garantire una maggiore immersività.

Il debutto di Pizza Slice è previsto per il 2026 con il lancio su PC e, nel corso dell’anno, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.