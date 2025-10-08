SBS SmartBuds AI: ecco le funzioni dei nuovi auricolari

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana non è più una promessa lontana. Rappresenta oggi una realtà tangibile che si manifesta anche negli oggetti di uso comune. A tal proposito, in Italia, l’azienda SBS ha deciso di portare tale tecnologia nei nuovi SmartBuds AI. Si tratta di auricolari che combinano design, qualità audio e funzionalità smart. Con l’ausilio dell’app SBS AI Connect, tali dispositivi non si limitano a trasmettere suoni. Si trasformano in un vero assistente digitale capace di supportare gli utenti in diverse situazioni quotidiane. Una delle caratteristiche riguarda la registrazione e trascrizione delle conversazioni. Una funzione che può essere sfruttata sia online sia offline. L’app organizza automaticamente i contenuti, garantendo una gestione efficiente delle informazioni.

SBS SmartBuds AI: ecco i dettagli emersi su tale innovazione

L’integrazione tra auricolari e intelligenza artificiale permette anche di elaborare i contenuti registrati, evidenziando i passaggi più significativi. I dati vengono trasformati in una Mind Map interattiva, uno strumento che organizza concetti e idee principali in nodi tematici. Facilitando la sintesi e la comprensione dei contenuti. Non mancano poi soluzioni pensate per abbattere le barriere linguistiche. Gli auricolari SmartBuds AI, in combinazione con l’app, offrono una traduzione bidirezionale in tempo reale per oltre 50 lingue.

La tecnologia traduce sia il parlato sia i testi trascritti, contribuendo a rendere le comunicazioni più fluide e accessibili. L’applicazione è disponibile per iOS e Android e offre 120 minuti gratuiti di utilizzo delle funzioni AI. Con la possibilità di estendere l’accesso tramite abbonamenti. Accanto alle innovazioni digitali, gli auricolari mantengono standard elevati di qualità audio, con cancellazione attiva del rumore e microfoni ENC. Il dispositivo è disponibile in Italia al prezzo di 99,95 euro.

L’arrivo di modelli come gli SmartBuds AI riflette un trend più ampio. L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Rendendo così strumenti tradizionalmente passivi capaci di un ruolo attivo nella gestione delle informazioni e nella comunicazione.