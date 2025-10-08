Pixel Watch 4: Google rinnova il suo smartwatch con nuovi quadranti

Manca poco al debutto ufficiale del Google Pixel Watch 4, ma alcuni utenti fortunati sono già riusciti a provarlo in anteprima, svelando dettagli interessanti sul nuovo smartwatch della casa di Mountain View. Il dispositivo, presentato insieme ai Google Pixel 10, arriverà sul mercato italiano il 9 ottobre 2025, ma le prime unità sono già finite nelle mani di chi lo aveva preordinato.

Uno di questi utenti, noto su Reddit come u/thedelicatesnowflake, ha condiviso le proprie impressioni insieme ai file APK estratti dallo smartwatch, rivelando così alcune funzioni esclusive. A colpire subito è il design curato. La confezione è stata definita “eco-studiata”, mentre la bombatura del display crea un effetto visivo particolare, simile a quello di un vetro curvo. Anche il sistema di ricarica è stato rivisto, con nuovi pin magnetici più visibili e funzionali.

Tra le novità software emerge l’app Meteo Pixel, finora riservata agli smartphone Google. L’app sostituirà la versione “generica” di Wear OS, offrendo previsioni più accurate, grafiche ottimizzate e un’integrazione profonda con l’assistente Gemini.

Otto nuovi quadranti e design premium per il Pixel Watch 4

Il nuovo Pixel Watch 4 non si limita però alle migliorie interne. Con il suo lancio debuttano anche otto nuovi quadranti, identificati con i nomi Reveal, Rushhour, Bold, Expedition, Modular, Pride, Arts & Culture e Concentric. Ognuno propone uno stile diverso, pensato per adattarsi a gusti e contesti vari. Si va dall’eleganza minimale fino al look sportivo o artistico. Alcuni di questi quadranti sono per ora compatibili solo con i modelli Google.

Sul piano tecnico, Google promette prestazioni più fluide e maggiore autonomia, mentre l’interfaccia basata su Wear OS 6 introduce animazioni più fluide e nuove opzioni per il monitoraggio della salute e del sonno. L’obiettivo del colosso americano è chiaramente quello di rendere il suo smartwatch un compagno quotidiano capace di integrare funzioni fitness, meteo e assistenza intelligente in un’unica esperienza coerente.

Il Pixel Watch 4 sarà disponibile in due dimensioni, 41mm e 45mm, entrambe nelle varianti Wi-Fi e LTE, con prezzi a partire da 399€. Il modello più grande con connettività cellulare arriverà a 549€. Le colorazioni includono Obsidian, Hazel e Porcelain.