Tesla Model 3 e Y: aggiornamenti in Italia allo stesso prezzo

Giusto poco tempo fa, arrivava La Notizia che Tesla era in procinto di introdurre all’interno del mercato giapponese un nuovo aggiornamento per quanto riguarda Model Y e Model 3, con l’annuncio che molto presto questi aggiornamenti sarebbero arrivati anche a livello europeo e di conseguenza anche qui in Italia, ebbene proprio di recente la nota società capitanata Elon Musk tramite un comunicato stampa Ha annunciato la rete ufficiale delle nuove versioni, anche in Italia, le quali non sono introducono un miglioramento dell’autonomia, ma anche interessanti miglioramenti tecnici.

Elementi in più

L’elemento principale che spicca con questo nuovo aggiornamento e l’introduzione di una migliorata videocamera anteriore inserita nel paraurti anteriore che punta ad offrire una visione più ampia e nitida di ciò che si trova davanti all’automobile tramite ovviamente il display presente nell’abitacolo, come se non bastasse questa videocamera è dotata di un sistema di lavaggio a liquido con riscaldamento integrato per evitare fenomeni di appannamento durante i periodi invernali e ovviamente garantire il massimo della pulizia Dell’obiettivo.

Oltre a tutto ciò, i nuovi modelli introducono nuovamente le leve per gli indicatori di direzione, abbandonando gli scomodi pulsanti inseriti precedentemente sul volante.

Come ovvio che sia questi nuovi ragionamenti introducono anche un miglioramento dei pacchi batterie dal momento che Tesla è inserito batterie con una maggiore densità energetica che dunque garantiscono un miglioramento in termini di autonomia e percorrenza, la vera sorpresa però è rappresentata dal fatto che tutti questi miglioramenti non vanno ad incidere sul prezzo, infatti, i prezzi di listino italiani restano sostanzialmente gli stessi per entrambe le vetture partendo da 39.990 per la model 3 fino ai 52.990 per la model Y.

Si tratta sicuramente di un interessante novità che farà felice chi aveva intenzione di acquistare una nuova auto Tesla proprio in questo periodo dal momento che si porterà a casa un modello migliorato senza spendere i soldi in più.