Oppo Find X9 e X9 Pro: le certificazioni annunciano l’arrivo globale

La nota società cinese Oppo Si sta preparando al lancio ufficiale dei suoi nuovi dispositivi top di gamma, parliamo di Oppo Find X9 e X9 Pro, i due dispositivi infatti arriveranno molto presto e ovviamente avranno il compito di portare tante innovazione sul mercato degli smartphone e di scuotere le vendite della nota società cinese che ovviamente vuole competere ai massimi livelli.

Le indiscrezioni sul loro arrivo ovviamente si fanno sempre più insistenti dal momento che ci stiamo avvicinando alla data di lancio, le ultime voci arrivano però da fonti ufficiali dal momento che i due dispositivi stanno ricevendo le certificazioni necessarie per poter essere immessi nei vari mercati, certificazioni senza le quali ovviamente i device non possono essere commercializzati e che dunque ogni società deve garantirsi prima del lancio.

Le certificazioni

I dispositivi in questione hanno ricevuto varie certificazioni tra le quali spiccano le: l’NBTC in Tailandia, il BIS in India, l’IMDA a Singapore e l’SDPPI in Indonesia, oltre che sulla piattaforma GCF.

Queste certificazioni ci lasciano intuire come la società stia lavorando per poter lanciare il dispositivo non solo all’interno del mercato cinese, ma anche all’interno del mercato internazionale e dunque in varie nazioni, tra l’altro questo segnale ci indica come l’azienda voglia fare tutto quanto in tempi piuttosto brevi la finestra di lancio del dispositivo ci indica la data del 16 ottobre per il mercato cinese, 28 ottobre per il mercato internazionale, dunque come di consueto il device arriverà prima all’interno della madrepatria per poi superare i confini nazionali ed essere distribuito nel mercato internazionale.

Tutto ciò come se non bastasse elimina dunque il dubbio in merito la commercializzazione oltre i confini nazionali, spesso è capitato infatti che alcuni dispositivi Rimanessero confinati all’interno dei confini cinesi, non sarà questo il caso del momento che il device arriverà anche oltre compresa l’Italia, non rimane dunque che attendere per capire quanto tempo servirà a attendere in termini pratici.