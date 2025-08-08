News

Google Pixel Watch 4: nuovi render svelano dettagli inediti su design e colori

Sono spuntate sul web ancora delle immagini molto interessanti dei prossimi Google Pixel Watch 4 in tutte le colorazioni

scritto da Felice Galluccio
Le prime immagini davvero chiare del Google Pixel Watch 4 sono finalmente emerse online, offrendo uno sguardo ravvicinato e dettagliato al nuovo smartwatch del colosso di Mountain View. A pubblicarle è stato Bedros Pamboukian su GitHub, e rispetto ai leak precedenti mostrano l’orologio da angolazioni completamente nuove, lasciando pochi dubbi su quello che sarà l’aspetto definitivo del dispositivo.

Cinturini, colorazioni e design aggiornato

I render evidenziano in particolare il lato destro della cassa, dove è ben visibile la corona digitale, elemento centrale dell’interazione fisica con l’orologio. Per la versione da 41 mm, le colorazioni abbinate ai cinturini Active saranno Iris, Lemongrass, Porcelain e Obsidian.

La variante da 45 mm, invece, sarà proposta in Moonstone, Porcelain e Obsidian. Il colore Moonstone, una tonalità inedita di grigio perla, sembra rappresentare una delle principali novità estetiche di questa generazione.

Altro elemento che attira l’attenzione è il quadrante aggiornato, dove compare un pulsante dedicato a Gemini, l’assistente AI sviluppato da Google. Questo dettaglio conferma l’intenzione dell’azienda di spingere ancora di più sull’integrazione tra wearable e intelligenza artificiale.

Nuovo sistema di ricarica e accessori in arrivo

Uno degli aspetti più rilevanti, al di là delle scelte cromatiche, riguarda il sistema di ricarica. Dalle immagini manca il lato sinistro del dispositivo, ma i rumor precedenti suggerivano che proprio lì saranno collocati i due nuovi contatti per la ricarica laterale, segnando un cambiamento rispetto ai modelli precedenti. Una modifica di questo tipo potrebbe favorire l’arrivo di dock da comodino e nuovi accessori ufficiali o di terze parti.

Specifiche attese e bonus inclusi

Il Pixel Watch 4 arriverà in due formati (41 e 45 mm), e in due versioni per quanto riguarda la connettività: Wi-Fi e Wi-Fi + LTE. Il prezzo finale dovrebbe includere sei mesi di Fitbit Premium e un mese di YouTube Premium, mentre tra le migliorie più attese si segnalano una batteria più capiente e un possibile ritocco al ribasso sul prezzo di listino.

