Google Orologio non c’è più su alcuni smartwatch Wear OS: che succede?

L’app Google Orologio è da tempo considerata uno strumento essenziale per chi utilizza uno smartwatch con Wear OS. Timer, sveglie, cronometri e una perfetta integrazione con l’ecosistema Google ne hanno fatto una delle applicazioni più apprezzate dagli utenti. Tuttavia, nelle ultime ore, diversi possessori di smartwatch non appartenenti alla famiglia Pixel hanno segnalato un problema piuttosto serio: l’app sembra non essere più disponibile al download sul Google Play Store.

Le segnalazioni degli utenti

Le prime lamentele sono arrivate dai forum e dai social, dove diversi utenti con modelli Samsung Galaxy Watch e OnePlus Watch hanno raccontato di non riuscire più a scaricare Google Orologio. Anche chi aveva già l’app installata ha notato un dettaglio preoccupante: nella scheda del Play Store compare la scritta “il dispositivo non è supportato”. Altri hanno provato con metodi alternativi: installare l’app sullo smartphone sperando che fosse poi disponibile anche sull’orologio, oppure tentare l’installazione manuale via file APK. Ma nessuna di queste strade ha portato risultati concreti, perché il sistema sembra rifiutare l’applicazione.

Bug tecnico o cambio di strategia?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Google. Potrebbe trattarsi di un semplice bug lato Play Store, risolvibile in pochi giorni con un aggiornamento lato server. Ma non è da escludere un’ipotesi più drastica: la volontà di Google di limitare l’app Orologio esclusivamente ai Pixel Watch, lasciando agli altri produttori la gestione delle proprie app native. Una mossa di questo tipo sarebbe coerente con la strategia che Google ha adottato in altri ambiti, spingendo sempre di più i servizi “premium” sui suoi dispositivi di prima fascia. Ma avrebbe conseguenze non trascurabili per gli utenti, che si ritroverebbero a dover fare affidamento su app di terze parti, spesso meno curate e meno integrate.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Non è la prima volta che un’app di sistema Google sparisce temporaneamente da alcuni dispositivi per poi tornare disponibile. Per questo, la spiegazione più probabile resta quella di un bug o di un errore temporaneo di compatibilità. Tuttavia, finché Google non chiarirà la situazione, il dubbio rimane.

Se fosse davvero una scelta definitiva, rappresenterebbe un segnale forte del nuovo posizionamento dell’azienda: spingere sempre di più i Pixel Watch come unica vera esperienza “Google pura” in ambito smartwatch.