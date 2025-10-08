Huawei WATCH Ultimate 2: comunicazione sonar e tecnologia di nuova generazione

Dopo il lancio mondiale “Ride The Wind” tenutosi a Parigi, Huawei introduce sul mercato italiano il nuovo WATCH Ultimate 2. Parliamo di uno smartwatch che rivoluziona letteralmente i confini dell’avventura e della tecnologia indossabile. Pensato per atleti e appassionati di attività all’aperto, il dispositivo combina materiali d’avanguardia, novità per la sicurezza e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute.

Il WATCH Ultimate 2 è il primo al mondo a integrare comunicazione subacquea basata su sonar. Ovvero una funzione che consente di scambiare messaggi preimpostati ed emoticon fino a 30m di distanza sott’acqua. In più, grazie alla modalità SOS subacquea, è possibile inviare un segnale di emergenza fino a 60m, garantendo maggiore tranquillità durante le immersioni. Realizzato in metallo liquido a base di zirconio e con impermeabilità fino a 150m, il nuovo smartwatch Huawei è un compagno affidabile per chi sfida i limiti dell’ambiente.

Huawei WATCH Ultimate 2: connessione stabile, precisione assoluta e autonomia da record

Uno dei punti di forza del nuovo Huawei WATCH Ultimate2 è il sistema di antenna a fessura, progettato per migliorare la ricezione del segnale anche nelle aree più isolate. Il sistema di posizionamento Sunflower consente poi una navigazione estremamente accurata. Una soluzione ideale per chi pratica trekking, escursionismo o sport nautici.

Lo smartwatch è dotato anche di connettività eSIM. Essa permette di effettuare e ricevere chiamate senza la necessità dello smartphone. L’audio risulta sempre nitido grazie all’algoritmo AI di cancellazione del rumore, che isola la voce dell’utente anche in condizioni ambientali difficili. Funzioni di rilevamento cadute, SOS automatico, monitoraggio dell’altitudine e del meteo contribuiscono a rendere l’esperienza outdoor più sicura e consapevole.

Il design è un altro segno caratterizzante. Huawei ha realizzato il dispositivo in due colorazioni, blu oceano e nero profondo, con ghiera in ceramica nanocristallina e vetro zaffiro antigraffio. La tecnologia TruSens con sensori ad alta precisione consente di tenere sotto controllo 11 parametri vitali, inclusi SpO₂, battito cardiaco, stress e sonno, grazie alla funzione Health Glance. L’autonomia è eccezionale. Si può infatti contare fino a 11 giorni in modalità risparmio energetico e 4,5 giorni per un uso quotidiano.

Promozioni, assistenza premium e vantaggi esclusivi

Disponibile da oggi su HUAWEI Store e presso i principali rivenditori online, il WATCH Ultimate 2 ha un prezzo di partenza di 899€. Fino al 4 novembre 2025, utilizzando il coupon ACSULTIMATE, è possibile ottenere uno sconto immediato di 100€ e ricevere in omaggio gli auricolari FreeBuds Pro 4, del valore di 199€.

Chi acquista il dispositivo entro il 31 dicembre 2025 potrà usufruire anche di cinque servizi di Assistenza Premium gratuita, tra cui consulenza, pulizia, aggiornamento software e ritiro a domicilio.