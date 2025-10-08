Asus GPU Pro Art in arrivo in Italia

Nel settore in costante evoluzione delle schede grafiche di fascia alta, Asus propone una nuova interpretazione del rapporto tra potenza e identità visiva. Con il debutto della serie ProArt GeForce RTX 50 di Nvidia, l’azienda taiwanese unisce l’efficienza dell’architettura Blackwell a una cura estetica che rompe con la tradizione. L’obiettivo è creare una piattaforma pensata non solo per le prestazioni, ma anche per integrarsi con ambienti di lavoro raffinati e postazioni creative. Il centro della linea è rappresentato dalla ProArt GeForce RTX 5080, scheda che incarna l’equilibrio tra hardware di ultima generazione e sensibilità progettuale. Grazie ai 16 GB di memoria GDDR7, la gestione delle texture ad alta risoluzione e dei progetti grafici complessi avviene senza compromessi. Mentre la potenza di calcolo (fino a 1.858 AI TOPS) consente un impiego esteso in ambiti di intelligenza artificiale e creazione multimediale. Il supporto alle tecnologie DLSS 4, Ray Reconstruction, Super Resolution e Reflex 2 con Frame Warp conferma la vocazione della scheda anche per il gaming più esigente.

I dettagli sulle nuove GPU Asus

La nuova estetica ProArt introduce una finitura laminata effetto legno sui bordi frontali. Una scelta inedita che richiama il mondo dell’arredamento contemporaneo. Tale soluzione, accompagnata da linee arrotondate e da un’illuminazione Aura Sync discreta e regolabile tramite il software Armoury Crate, punta a ridefinire il concetto di “scheda grafica professionale”. Trasformandola in un elemento capace di dialogare con lo spazio circostante. L’abbinamento ideale è con il case ProArt PA602 Wood Edition, pensato per completare una postazione coerente dal punto di vista estetico.

Dal lato tecnico, Asus adotta un approccio compatto. Il design a 2.5 slot ospita un sistema di raffreddamento che sfrutta la tecnologia MaxContact e una camera di vapore. Quest’ultima è stata ottimizzata per dissipare il calore in modo uniforme. La tradizionale pasta termica è sostituita da un pad termico a cambiamento di fase, capace di migliorare il trasferimento energetico e prolungare la durata dei componenti. Tre ventole Axial-tech completano la struttura, bilanciando pressione e silenziosità.

La presenza di una porta USB-C nativa amplia la compatibilità con monitor che utilizzano DisplayPort su USB-C, semplificando le connessioni e riducendo l’ingombro dei cavi. La nuova serie Asus include anche il supporto a MuseTree, un’app di generazione di immagini basata su intelligenza artificiale pensata per stimolare la creatività visiva e sperimentale degli utenti. Le ProArt GeForce RTX 5080 e 5070 Ti sono già disponibili in Italia, con prezzi consigliati rispettivamente di 1.816 euro e 1.277 euro.