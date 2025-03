DLSS 4: Nvidia rilascia il plugin per Unreal Engine 5

All’inizio di quest’anno, la nota azienda californiana presentato l’ultima generazione della sua linea di schede video, nello specifico ha mostrato il mondo la serie RTX 50 e insieme a quest’ultima la nuovissima versione del suo software di upscaling, il DLSS4, il quale integra al proprio interno tantissimi software basati su intelligenza artificiale che consentono di ottenere migliori prestazioni sotto ogni punto di vista durante le sessioni di gioco.

Ricordiamo nello specifico che tale software ha introdotto come novità killer feature la multi frame generation, questa tecnologia grazie all’intelligenza artificiale riesce a generare la bellezza di tre fotogrammi in più per ogni fotogramma che viene renderizzato dalla potenza cura della scheda grafica, ciò permette di aumentare il frame rate senza inficiare le prestazioni del chip grafico che così è obbligato a lavorare di meno, tale funzionalità è però disponibile soltanto per le schede di ultima generazione.

DLSS 4 per Unreal Engine

Ovviamente dopo la sua presentazione, tutte le varie aziende si stanno impegnando per poter introdurre questo nuovo software all’interno dei propri videogiochi, ricordiamo infatti che il DLSS Deve necessariamente essere implementato dagli sviluppatori e non funziona in via driver su tutti i videogiochi, è bene dopo una lunga attesa la nota azienda tenuta di verde ha introdotto il supporto per il famoso motore grafico Unreal Engine, nello specifico ora è presente il supporto alle versioni 5.5, 5.4, 5.3 e 5.2 del famoso motore di gioco, ciò ovviamente faciliterà di molto il lavoro agli sviluppatori che vorranno integrare tali tecnologie all’interno dei propri titoli basati per l’appunto su questo motore grafico.

Non rimane dunque che attendere per vedere i risultati di questo importante passo in avanti dal momento che l’ultima versione del motore grafico risulta una delle più pesanti da gestire per tutte le schede grafiche, sicuramente introdurre le tecnologie basate su intelligenza artificiale di Nvidia, migliorerà di molto la resa in termini di fps.