Amazon, lo sconto SHOCK di 800 euro sul notebook Asus ProArt

Offertissima disponibile per tutti gli utenti su Amazon con la possibilità comunque di mettere le mani su un notebook di alta qualità, godendo nel contempo di una importante riduzione di addirittura 800 euro sul valore iniziale di listino. Il prodotto che oggi è possibile acquistare a prezzo scontato è l’Asus ProArt PZ13, un notebook con codice identificativo HT5306QA#B0D5RH8H2C.

Alla base del prodotto troviamo il processore Qualcomm Snapdragon X Plus, soluzione con architettura ARM che in parte si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ma resta ugualmente performante nell’utilizzo quotidiano, grazie alla presenza della GPU Adreno, supportata a sua volta da una configurazione che si completa con 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD di ultima generazione. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con pochissima personalizzazione software, per riuscire in questo modo a supportare l’utilizzo quotidiano da parte del consumatore che comunque vuole poter sfruttare il proprio notebook al meglio, senza vincoli o limitazioni da sottolineare.

Il display è da 13,3 pollici di diagonale, con finitura opaca per evitare riflessi di alcun tipo, offre una risoluzione massima in FullHD, con colori bilanciati ma soprattutto tecnologia OLED. Caratteristica da non sottovalutare assolutamente per la sua capacità di offrire allo stesso tempo una resa più unica che rara.

Andate sul canale Telegram @codiciscontotech per i codici sconto Amazon gratis, ricevere ogni giorno le migliori offerte e scoprire tutti i prezzi più bassi in esclusiva, oltre a ricevere anche errori di prezzo segreti.

Amazon, che sconto assurdo sul notebook Asus ProArt

La promozione che oggi gli utenti possono cogliere subito al volo è davvero interessante, difatti il valore di listino del prodotto in oggetto è di 1499 euro, ma solamente per poco tempo Amazon ha deciso di applicare una riduzione del 53%, in modo tale da poter arrivare ad un investimento finale da sostenere di soli 699,90 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.