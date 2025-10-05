Asus ROG Xbox Ally in anticipo: alcuni fortunati già l’hanno ricevuta

Un prodotto decisamente molto atteso per quanto riguarda il panorama videoludico mondiale sicuramente è la nuova console nata dalla collaborazione tra Asus e Microsoft, parliamo di Asus Rog Xbox Ally, un nuovo prodotto portatile che sfida apertamente il monopolio che Steam è riuscito a creare con la sua Steam deck, mancano ancora un paio di settimane all’arrivo ufficiale sul mercato di questa nuova console ma a quanto pare alcuni fortunati utenti Reddit sono riusciti a riceverla in largo anticipo direttamente a casa loro, una dinamica che ha lasciato moltissime persone decisamente sorprese tra cui per l’appunto gli utenti stessi, di cui solo uno ha deciso di pubblicare le sue prime impressioni sul reddit le quali però sono scomparse dopo poche ore insieme all’account dell’utente, non si sa se quest’ultimo abbia non gradito l’improvvisa celebrità o se siano state le aziende coinvolte ad arginarlo.

Le prime impressioni

Nonostante il post sia stato visibile per poco tempo, ovviamente ciò che sul web viene pubblicato diventa rapidamente immortale, così tantissime persone hanno fatto uno screenshot di quello che aveva scritto questo utente e ovviamente le informazioni da lui annunciate stanno già circolando sul web senza nessun tipo di freno.

Nello specifico, l’utente ha sottolineato come il passo in avanti in termini di prestazioni non sia stato così evidente come veniva preannunciato o forse avevamo bisogno, secondo quest’ultimo infatti il chip in questione garantisce sicuramente delle prestazioni migliori che si traducono però in circa cinque o 10 FPS in , ma non in tutti i titoli, a a risentire in modo decisamente importante in positivo invece è stata l’autonomia grazie ad un miglioramento dell’efficienza davvero impressionante,

Un altro punto di forza sottolineato dall’utente e l’ergonomia del dispositivo che secondo quest’ultimo è davvero impressionante, le sue parole citano infatti il controller Xbox e sottolineano che sembra veramente di impugnarne uno mentre si gioca, effettivamente si tratta di un controller davvero comodo.