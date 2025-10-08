Shokz OpenFit 2+: svelati costi e specifiche delle nuove cuffie

Nel panorama in continua espansione dei dispositivi audio, la ricerca dell’equilibrio tra qualità sonora e libertà di movimento è diventata la nuova frontiera dell’innovazione. In tale contesto si inserisce il lancio delle Shokz OpenFit 2+, auricolari che intendono ridefinire il concetto di “ascolto aperto”. L’azienda, dopo aver introdotto le OpenFit 2 pochi mesi fa, aggiunge ora due tasselli chiave. Si tratta del supporto al Dolby Audio e la ricarica wireless. Due elementi che perfezionano un progetto già orientato a coniugare tecnologia e comfort. Il principio fondante resta quello del design open-ear, una scelta che consente all’ascoltatore di percepire i suoni ambientali senza rinunciare alla chiarezza della musica o delle chiamate. È un modello pensato non tanto per isolarsi, quanto per restare connessi al contesto: una soluzione particolarmente apprezzata da chi pratica sport o trascorre molte ore all’aperto.

Shokz OpenFit 2+: ecco i dettagli sulle nuove cuffie

Tali dispositivi sfruttano ganci auricolari in nichel-titanio e un rivestimento in Ultra-Soft Silicone 2.0. Materiali che combinano flessibilità e leggerezza. Con un peso complessivo di appena 74,8 grammi, inclusa la custodia, il comfort diventa parte integrante dell’esperienza d’uso. Inoltre, l’autonomia rimane uno dei punti di forza della serie, con fino a 11 ore di utilizzo continuo e 48 ore complessive grazie alla custodia. La ricarica rapida, che garantisce due ore di ascolto con soli dieci minuti di collegamento, si affianca alla nuova possibilità di ricarica wireless.

L’introduzione del Dolby Audio amplia la scena sonora e rende più naturale la percezione delle frequenze. Il sistema DualBoost, con due driver dedicati a bassi e alti, lavora insieme all’algoritmo AI OpenBass 2.0 per offrire una resa bilanciata e dinamica. Anche la voce trova un suo spazio privilegiato: i due microfoni integrati per auricolare sfruttano cancellazione del rumore e beamforming AI, riducendo al minimo le interferenze.

Disponibili in nero e grigio su Amazon al prezzo di 199 euro, le OpenFit 2+ si posizionano in una fascia leggermente superiore rispetto al modello base. Con tale aggiornamento, Shokz affina la propria proposta. Le nuove cuffie rappresentano un’opzione che mette al centro l’interazione tra corpo, ambiente e suono.