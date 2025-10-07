Silent Hill F: parla Okamoto sul futuro del titolo

Un titolo per quanto riguarda la scena del gaming, davvero molto atteso, è stato sicuramente Silent Hill F, il survivor horror infatti si è fatto attendere per un bel po’ di tempo ma ora è finalmente arrivato sul mercato e ovviamente tutti gli appassionati sono entusiasti di poter acquistare il titolo tanto desiderato, non a caso nel giro di poche ore dal suo debutto, il videogioco in questione ha già assegnato numeri davvero impressionanti segnale che la community era pronta e non stava aspettando altro.

Ovviamente tutte le aspettative sono state decisamente gonfiate con un hype davvero importante e adesso per il titolo in questione è arrivato il momento di fare i fatti, l’attesa è stata lunga e nessuno vuole ritrovarsi davanti a un titolo deludente, a quanto pare le aspettative sono state rispettate dal momento che i numeri parlano da soli.

Numeri incredibili

A parlare del titolo in questione è stato il producer Motoi Okamoto il quale durante un’intervista ha dichiarato apertamente che il titolo ha venduto 1 milione di copie in appena un giorno, quest’ultimo non si è soffermato solo ai suoi numeri ma anche rilasciato qualche parola in merito al futuro del franchising, scopriamo insieme che cosa è venuto fuori.

L’uomo parlando presso i microfoni di IGN Japan si è espresso in merito il futuro della saga, ha sottolineato nuovamente come il titolo abbia goduto di un successo decisamente sbalorditivo, ma ha anche appurato che quest’ultimo non diventerà la linea guida per i prossimi capitoli che invece cercheranno di differenziarsi ogni volta in modo da rivendicare un’identità propria, caratterizzata da elementi contraddistintivi, i prossimi Silent Hill saranno belli come F ma non saranno per l’appunto come quest’ultimo, l’azienda infatti vuole continuare a sperimentare e rischiare con nuovi approcci e nuovi tentativi di introdurre titoli sempre diversi l’uno dall’altro.