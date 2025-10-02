Silent Hill f supera il milione di copie in meno di una settimana

Konami ha confermato che Silent Hill f ha raggiunto il traguardo di un milione di copie vendute in tutto il mondo in meno di sette giorni dal debutto. Il lancio è avvenuto lo scorso 25 Settembre e ha riguardato più piattaforme, quali PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Microsoft Windows. Il dato include sia le copie fisiche che quelle digitali. Cosa che conferma l’ampiezza della distribuzione e il forte richiamo che la rinomata saga horror continua a esercitare.

Tale risultato assume ancora più valore se si considera che il titolo non è stato esente da critiche. Alcuni giocatori hanno infatti lamentato cali di prestazioni soprattutto sulle console di ultima generazione. Nonostante ciò, Silent Hill f è diventato in pochi giorni il capitolo più rapidamente venduto nella storia della serie, superando ogni precedente record. Un segnale chiaro che la community attendeva da tempo un ritorno all’altezza delle aspettative, premiando il nuovo progetto con un’accoglienza calorosa.

Silent Hill f: atmosfere giapponesi e un racconto intenso

Silent Hill f si distingue dai capitoli precedenti per l’ambientazione e l’approccio narrativo. Il gioco unisce elementi tipici dell’horror giapponese con situazioni cariche di “simbolismo”, dando vita a un’atmosfera unica. La vicenda si sviluppa a Ebisugaoka, città avvolta da una nebbia inquietante e dominata da segreti oscuri. La protagonista, Shimizu Hinako, è una liceale che deve fare i conti con le pressioni sociali e familiari, trovandosi improvvisamente immersa in un incubo reale.

Il giocatore viene chiamato a compiere scelte traumatiche che influenzano il corso della storia, affrontando creature mostruose e rivelazioni disturbanti. Questa formula ha saputo coniugare le radici psicologiche della saga con nuove suggestioni narrative, ottenendo un effetto capace di conquistare sia i fan più vecchi sia chi si avvicina per la prima volta al franchise. Il successo iniziale lascia intendere che Konami possa aver trovato la giusta direzione per rilanciare una delle sue serie più iconiche di sempre, aprendo la strada a nuove prospettive per il futuro del brand.