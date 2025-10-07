Google Home diventa Premium: arriva l’abbonamento per le funzioni AI

Con l’arrivo dei nuovi dispositivi smart, Google ha lanciato una versione completamente rinnovata della sua app Home, ora basata sull’AI di Gemini. Il nuovo sistema promette interazioni più naturali, controlli più precisi e un approccio proattivo alle attività domestiche. Molte delle funzioni più avanzate però, saranno disponibili solo tramite abbonamento.

Gemini for Home, destinato a sostituire Google Assistant su smart display e speaker, è stato riprogettato per diventare un vero partner domestico intelligente. Gli utenti potranno scegliere tra dieci voci diverse e ottenere conversazioni più fluide, con un assistente capace di comprendere il contesto e gestire richieste complesse. Tra le funzioni principali c’è Gemini Live, che permette di parlare con l’AI in modo naturale e continuo, senza parole chiave di attivazione. In più, il sistema potrà creare liste della spesa intelligenti, analizzare i video delle videocamere domestiche, riassumere eventi e persino impostare automazioni semplicemente descrivendo un’azione.

Abbonamenti Google Home Premium: prezzi, versioni e funzioni esclusive

Le nuove funzioni basate su Gemini non saranno gratuite. Google ha presentato infatti GoogleHome Premium. Si tratta di un abbonamento che sblocca le capacità avanzate dell’assistente su tutti i dispositivi compatibili. Il piano Standard costerà 10€ al mese (o 100€ l’anno) e offrirà 30 giorni di cronologia video, notifiche intelligenti e accesso a Gemini Live. Il piano-Advanced, da 18€ al mese (180€ l’anno), aggiungerà fino a 60 giorni di cronologia, notifiche descrittive e riepiloghi giornalieri. Entrambi saranno disponibili entro il 2026.

Google Home Premium sostituirà Nest Aware, integrandosi poi con i piani AI Pro e Ultra, che includeranno rispettivamente le versioni Standard e Advanced. L’azienda spiega che la scelta di introdurre un abbonamento nasce dalla volontà di “sostenere l’evoluzione dell’IA domestica”. Ma soprattutto di offrire una gestione più personalizzata e sicura della smart home.

Gli utenti potranno comunque utilizzare gratuitamente le funzioni di base, come il controllo vocale di luci, TV e altri dispositivi, ma per sfruttare al massimo la nuova intelligenza artificiale sarà necessario pagare.