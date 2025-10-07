Instagram punta tutto sui Reel: la nuova interfaccia in test

Instagram si prepara a cambiare ancora una volta. Il social infatti potrebbe presto mettere i Reel al centro della sua esperienza utente. Lo ha rivelato Adam Mosseri, responsabile della piattaforma, attraverso un post su Threads, confermando che l’azienda sta testando un’importante modifica, ovvero rendere quella dei Reel la scheda principale dell’app.

Il cambiamento, che coinvolge per ora un gruppo ristretto di utenti in India, mira a valorizzare le due sezioni che più hanno contribuito alla crescita della piattaforma negli ultimi anni. Ci riferiamo appunto ai Reel e ai messaggi diretti (DM). Entrambe, infatti, rappresentano oggi la forza maggiore con cui Instagram riesce a catturare l’attenzione, superando in popolarità la classica scheda “Home”, dove continuano a comparire le foto e i post tradizionali degli account seguiti. Coloro che partecipano al test, potranno comunque mantenere la visualizzazione delle immagini, con la possibilità di disattivarla se preferiscono un’esperienza tutta incentrata sui video.

Un social sempre più video-centrico: le prossime mosse di Instagram

Nel breve video pubblicato da Mosseri, la nuova interfaccia mostra un layout più immersivo. Innanzitutto quando si inizia a scorrere verso l’alto, i contenuti assumono l’aspetto a tutto schermo tipico dei Reel. Ciò conferma così l’intenzione di Meta di spingere ulteriormente il formato breve, in diretta concorrenza con TikTok.

Non è la prima volta che Instagram cambia la sua interfaccia per adattarsi alle nuove abitudini digitali. Negli ultimi anni, la piattaforma ha puntato sempre di più sulla creazione di contenuti video brevi. L’eventuale scelta di rendere questa sezione il punto principale dell’app confermerebbe una tendenza ormai consolidata. Ossia quella di un social sempre più orientato all’algoritmo e alla scoperta, piuttosto che al semplice aggiornamento dei profili seguiti.

Mosseri ha sottolineato che il test è ancora in una fase preliminare e che non è stato deciso se e quando la novità verrà estesa su larga scala. Ad ogni modo, se la risposta degli utenti sarà positiva, potremmo presto assistere a un cambiamento radicale nel modo in cui interagiamo con Instagram.