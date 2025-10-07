Jeep Avenger domina il mercato italiano

Il 2025 conferma il successo travolgente della Jeep Avenger. Il SUV infatti si impone come il più venduto in Italia sia nel mese di settembre che nei primi nove mesi dell’anno. Secondo i dati diffusi da Dataforce, il modello firmato Stellantis non solo mantiene il primato nel settore B-SUV, ma raggiunge anche il secondo posto assoluto tra tutte le immatricolazioni nazionali di settembre. Un risultato che ribadisce l’ aumento dell’ apprezzamento del pubblico italiano verso i SUV compatti del marchio Jeep.

Jeep Avenger: tutti i dettagli

Disegnata a Torino e pensata per l’Europa, Jeep Avenger rappresenta oggi il volto moderno del brand. Questo modello rispecchia perfettamente il concetto di “Freedom of Choice”, offrendo diverse motorizzazioni per adattarsi a ogni esigenza. La versione 100% elettrica, simbolo di una guida a zero emissioni; l’e-Hybrid, che unisce efficienza e piacere di guida; la classica benzina manuale, ideale per chi cerca semplicità e convenienza; e infine la variante 4xe, con trazione integrale elettrificata e capacità off-road autentiche. A completare l’offerta, le edizioni speciali come la recente Avenger 4xe The North Face Edition, che unisce design esclusivo e spirito d’avventura.

Jeep Renegade 4xe e Compass: la spinta verso dell’elettrificazione

Accanto ad Avenger, anche Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid conferma il suo ruolo di protagonista nel mercato italiano. Il SUV compatto prodotto a Melfi si posiziona al secondo posto annuale tra le ibride plug-in, con una quota superiore al 21,8%. Cresce, intanto, l’attesa per la Nuova Jeep Compass. Ripensata per offrire più spazio, aerodinamica ottimizzata e tecnologie di ultima generazione, la nuova versione rafforza il piano di elettrificazione del marchio in Europa. Dopo la First Edition lanciata a maggio, sono ora aperti gli ordini per la versione Altitude a partire da 39.900€, o 249€ al mese con finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

Con una quota di mercato del 4,4% nel mese di settembre e una posizione stabile nella top ten italiana, Jeep consolida il proprio ruolo da protagonista. La strategia di elettrificazione, unita al successo di Avenger e Renegade 4xe, delinea un futuro in cui l’identità del brand resta fedele alle origini, ma parla si avvicina alla mobilità sostenibile.