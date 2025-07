Jeep Compass 4xe: il nuovo volto dell’avventura su quattro ruote

La Jeep Compass si rinnova ancora una volta per affrontare anche i terreni più ostili. Presentata ufficialmente a maggio, la nuova vettura nasce sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e, per il momento, è disponibile solo nella versione “First Edition”. Ma è la variante 4xe a catturare l’attenzione con una configurazione pensata per il fuoristrada e un’estetica più grintosa. L’assetto rialzato di 10mm aumenta l’altezza da terra, permettendo una migliore gestione degli ostacoli naturali. I paraurti ridisegnati migliorano gli angoli di attacco e di uscita, garantendo una guida più agile su superfici scivolose o in pendenza.

Jeep Compass 4xe: interni robusti e funzionali, comfort che resiste al tempo

Nonostante l’assenza di informazioni definitive sulle motorizzazioni, è plausibile immaginare una trazione integrale con doppio motore elettrico o Mild Hybrid con unità posteriore elettrica. La vera protagonista, però, è la dotazione pensata per la resistenza. Lo scudo anteriore modulare nero con texture anti-graffio, l’adesivo opaco sul cofano e il gancio traino posteriore confermano la vocazione della Compass 4xe a un utilizzo fuori dagli schemi urbani. I cerchi da 19” montano pneumatici dal fianco alto, specifici per migliorare l’aderenza su fango, ghiaia e terreni insidiosi.

All’interno, il nuovo SUV Jeep si adatta a un pubblico avventuroso, pronto all’esplorazione. I materiali sono stati selezionati per offrire maggiore durabilità senza rinunciare alla praticità. I sedili sono rivestiti in poliuretano, due volte più resistente del tradizionale tessuto, e facili da pulire anche dopo le uscite più impegnative. Lo schienale dei sedili posteriori è stato dotato di una superficie antigraffio, ideale per chi viaggia spesso con animali domestici o attrezzatura sportiva. Completano il quadro i tappetini in gomma rinforzata, perfetti per proteggere gli interni da detriti e altri agenti esterni.

Dettagli come gli inserti rossi sostituiscono quelli argentati della versione standard, rafforzando l’identità sportiva di questo modello. A rendere l’esperienza di guida ancora più solida è il nuovo setup delle sospensioni, che favorisce una risposta efficace in condizioni difficili. Con un angolo di attacco di 27°, uno di uscita di 31° e un breakover di 16°, la Jeep Compass 4xe dimostra di non temere alcuna sfida. È un’auto pensata per chi vuole uscire dai sentieri battuti senza rinunciare alla tecnologia e allo stile.