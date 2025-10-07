TIM, arriva la rimodulazione: cosa cambia, come funziona e come evitarla

TIM ha annunciato una nuova rimodulazione tariffaria che coinvolge diversi clienti mobili, introducendo modifiche alle condizioni economiche di alcune offerte attive. Chi accetta la rimodulazione potrà però usufruire di un vantaggio extra, scegliendo gratuitamente una delle opzioni aggiuntive proposte dall’operatore.
Le alternative sono due:
50 giga di traffico dati aggiuntivi al mese, attivabili inviando un SMS al 40916 con il testo 50GIGA ON;
5G Ultra di TIM, con velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, attivabile inviando un SMS allo stesso numero con il testo 5G ON.
Va precisato che è possibile attivare solo l’opzione indicata nel messaggio ricevuto da TIM: non si tratta quindi di una scelta libera tra le due promozioni, ma di un’offerta personalizzata comunicata via SMS.
Rifiuto della rimodulazione e offerte alternative
Chi non intende accettare la modifica può rifiutarla e attivare un’offerta alternativa dedicata. In questo caso, TIM propone una soluzione che mantiene lo stesso prezzo mensile della precedente offerta, ma con 2 giga aggiuntivirispetto alla soglia attuale. Per aderire, basta inviare un SMS al 40916 con il testo CONFERMA ON entro il 31 ottobre 2025.
Chi desidera invece rinunciare completamente alla promozione modificata può scegliere di disattivarla, mantenendo il numero attivo su TIM con il profilo base o sottoscrivendo una delle nuove offerte presenti sul sito ufficiale dell’operatore.
Diritto di recesso e modalità di richiesta
Come previsto dalla normativa, i clienti possono esercitare il diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi, cessando la linea o effettuando la portabilità verso un altro operatore. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 dicembre 2025 attraverso una delle seguenti modalità:
compilando online il modulo dedicato disponibile sul sito TIM;
inviando lo stesso modulo via PEC all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
recandosi in un negozio TIM o contattando il 119.
Chi ha un piano con rateizzazioni attive o promozioni legate alla permanenza dovrà prima compilare il modulo specifico per decidere se mantenere il piano rateale o saldare in un’unica soluzione.