LG presenta nuove lavatrici e asciugatrici con AI

L’intelligenza artificiale non è più soltanto il motore delle piattaforme digitali o dei veicoli autonomi. Oggi entra anche negli spazi più quotidiani, come le pulizie di casa. A tal proposito, in Corea del Sud, LG ha presentato una nuova linea di elettrodomestici per il bucato. Quest’ultima integra algoritmi avanzati e sensori intelligenti per gestire ogni ciclo di lavaggio e asciugatura in completa autonomia. La gamma include una lavatrice e un’asciugatrice da 25 kg, una torre impilabile da 23 kg e una lavasciuga combo compatta da 11 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura. Quest’ultima sarà disponibile in Corea alla fine del mese. Per ora non si conosce se e quando i modelli arriveranno sui mercati internazionali. Il design contribuisce a distinguere la nuova linea: LG propone una palette di colori insoliti per il settore, dal verde al mandorla fino al marrone talpa. Il tutto con l’obiettivo di integrarsi meglio nei diversi ambienti domestici.

LG: ecco i dettagli emersi sulla nuova gamma di elettrodomestici

Il centro del sistema è affidato a un motore a trazione diretta che, combinato con sensori e software di analisi, permette di simulare con estrema fedeltà i movimenti del lavaggio a mano. Ciò adattandoli al tipo di tessuto, al livello di sporco e al peso complessivo del carico. L’intero processo decisionale avviene in appena tre secondi, il tempo necessario perché la macchina definisca automaticamente il programma più adatto. Un ulteriore passo avanti riguarda la gestione dell’asciugatura. L’algoritmo che calcola la durata del ciclo si affina con l’uso, imparando dalle abitudini domestiche e il meteo. In tal modo, vengono offerti risultati sempre più precisi.

I nuovi modelli LG si collocano nella fascia premium del mercato. Nel dettaglio, la lavatrice da 25 kg costa circa 1.271 euro e l’asciugatrice da 25 kg, 1.477 euro. La torre impilabile da 23 kg ha un costo di 2.688 euro. Mentre la lavasciuga combo compatta è proposta a 1.507 euro. Con tale iniziativa, LG rafforza la sua visione di una casa intelligente dove gli elettrodomestici non si limitano a svolgere compiti, ma anticipano le necessità dell’utente. Il tutto imparando nel tempo a ottimizzare energia, tempi e risultati.