ho Mobile, ritorna promo low cost per pochi giorni

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta continuando a proporre ancora per qualche altro giorno una delle sue offerte di rete mobile a basso costo. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima, secondo quanto è emerso, rimarrà disponibile all’attivazione soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore fino alla giornata del prossimo 10 ottobre 2025.

ho Mobile, ritorna online solo per pochi giorni la super offerta low cost ho. 5,99 100 Giga

Tutti gli utenti interessati a passare ad ho Mobile potranno attivare ancora per qualche giorno una super offerta a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima è stata già ampiamente proposta in passato. Ora è però ritornata disponibile all’attivazione esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore.

In particolare, secondo quanto è emerso, l’offerta sarà attivabile solo fino alla giornata del prossimo 10 ottobre 2025. Come sempre, non è da escludere che l’offerta possa essere nuovamente prorogata dall’operatore. Dovremo però attendere per vedere quello che succederà.

Nello specifico, ho. 5,99 100 Giga è una delle offerte mobile più a basso costo dell’operatore virtuale di casa Vodafone. Ogni mese, infatti, è previsto un bundle che include fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti interessati dovranno sostenere sarà pari a soli 5,99 euro al mese. A questo sarà necessario aggiungere inizialmente il costo di attivazione dell’offerta. Questo parte solitamente da 2,99 euro per chi decide di attivare un nuovo numero o per chi richiede la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori telefonici. Per chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb o Very Mobile, invece, il costo di attivazione è pari a 29,90 euro.