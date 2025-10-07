Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone in offerta scontatissima con la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Ecovacs, azienda leader nel settore della produzione di robot aspirapolvere, lavavetri e tosaerba, propone tantissimi sconti in occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, attiva dalle 00:00 di martedì 7 Ottobre fino alle 23:59 di mercoledì 8 Ottobre, con i modelli più importanti e richiesti dal pubblico a prezzi fortemente scontati. Tra questi spicca sicuramente la presenza di Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone, uno dei robot aspirapolvere tecnologicamente più avanzati e apprezzati dell’intero panorama mondiale.

Uno dei punti cardine del prodotto è sicuramente la prima stazione OmniCyclone al mondo, quarta generazione che offre un importante miglioramento rispetto al passato, non soltanto per quanto riguarda il design, ma anche nella riduzione della necessità di manutenzione da parte dell’utente. La stazione non richiede l’utilizzo di un sacchetto per la polvere/sporco, integra tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty e offre un contenitore da 1,6 litri, con sistema di separazione ciclonica a due stadi per aspirazione duratura. Non manca ovviamente il sistema di lavaggio con acqua calda fino a 75°C a emissione continua e la doppia soluzione detergente.

I punti di forza del robot aspirapolvere sono diversi, al centro troviamo la tecnologia PowerBoost, utilissima per sfruttare le pause per il lavaggio del mop per ricaricare rapidamente la batteria, così da riuscire a coprire anche 1000 metri quadrati con un unico ciclo. Al suo fianco non manca la soluzione BLAST aggiornata, che porta con sé la combinazione di un flusso d’aria maggiore e aspirazione a elevate prestazioni, grazie alla presenza di un motore da 100W, che raggiunge 19500 Pa (flusso d’aria di 18 L/2), con un miglioramento del 140% della rimozione delle polveri sottili. Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone integra anche funzione di lavaggio, con OZMO ROLLER 2.0, per una pressione 16 volte superiore (3800 Pa) e la perfetta copertura anche dei bordi e degli angoli con TruEdge 3.0 Extre Edge.

Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: quanto costa

