Very Mobile lancia l’offerta 5G da 1000 Giga

Very Mobile torna a far parlare di sé con un’offerta pensata per chi cerca grandi quantità di traffico dati e nessuna sorpresa in bolletta. La promozione, valida solo per i nuovi numeri attivati entro il 4 settembre, mette a disposizione 1000GB in 5G al prezzo di 12,99€ al mese. L’attivazione costa 9,99 €, ma la SIM viene spedita gratuitamente, così come l’opzione eSIM virtuale.

Il pacchetto si rivolge a chi utilizza lo smartphone principalmente per la connessione internet. Infatti, minuti e SMS restano a consumo, mentre tutta l’attenzione è concentrata sulla navigazione. La velocità massima raggiunge il full speed su rete 5G, disponibile sui dispositivi compatibili e in aree coperte. L’alternativa, inclusa di default, garantisce fino a 30Mbps, sufficiente per streaming, social e giochi online.

Very Mobile punta su trasparenza e copertura nazionale

La filosofia di Very Mobile resta la stessa. Zero costi nascosti, nessuna penale di disattivazione e rinnovo sempre nello stesso giorno del mese. Se i Giga terminano prima, la connessione si blocca senza addebiti extra, ma l’utente può far ripartire subito l’offerta tramite app al costo standard. Uno dei punti di forza dichiarati da Very Mobile è la chiarezza contrattuale. L’operatore, utilizza la rete WindTre, afferma così di garantire fino al 99,7% di copertura della popolazione, con un’espansione 5G che oggi interessa oltre il 97%. A ciò si aggiungono alcuni servizi gratuiti come hotspot, “Ti ho cercato” e “RingMe”, oltre alla possibilità di usare i Giga anche in Unione Europea, con un plafond dedicato di 17,7GB senza costi extra.

Gli utenti hanno inoltre la libertà di cambiare piano senza commissioni, passando a soluzioni con più dati se necessario. Vengono bloccati i servizi a sovrapprezzo, mentre restano attivi gli SMS bancari. Le ricariche possono essere manuali oppure automatiche, con addebito esclusivamente pari al costo mensile del piano. L’attivazione è rapida. Essa può avvenuto online con identificazione via SPID o CIE, oppure in uno dei 3000 punti vendita sparsi in Italia.

Con questa iniziativa, Very Mobile si posiziona come alternativa semplice e conveniente nel panorama della telefonia italiana. La proposta da 1000GB in 5G mira soprattutto a intercettare chi utilizza intensamente internet da mobile e non vuole preoccuparsi di vincoli o spese impreviste.