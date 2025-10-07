iPhone 14 Pro ricondizionati su Temu: la prova di uno youtuber svela risultati inattesi

Nel tentativo di capire se gli iPhone ricondizionati venduti su Temu siano davvero affidabili, lo youtuber Suhaib El-Komy, del canale Phone Repair Guru, ha deciso di mettere alla prova la piattaforma cinese acquistando due iPhone 14 Pro. L’esperimento, documentato passo dopo passo, voleva chiarire lo stato reale dei dispositivi proposti sul marketplace, spesso criticato per la scarsa trasparenza.

Il risultato ha stupito anche lo stesso autore del test. Entrambi i telefoni, una volta scartati, si sono presentati in condizioni eccellenti, senza graffi evidenti o segni di riparazioni precedenti. L’unboxing ha mostrato smartphone praticamente pari al nuovo, completi di pellicole protettive e confezione ordinata, segno di un’attenzione superiore alle aspettative.

Test tecnici e verifiche hardware

Tra le prime prove effettuate, El-Komy ha controllato lo stato della batteria, rilevando una capacità residua dell’80%su un modello e dell’83% sull’altro. Valori considerati normali da Apple, che reputa ottimale qualsiasi percentuale superiore all’80%. Successivamente è stata avviata la diagnostica interna per individuare eventuali problemi software: entrambi i dispositivi hanno superato i controlli senza alcun errore, a eccezione del firmware non aggiornato, poi risolto con un semplice update.

Le verifiche sono poi passate al comparto fotografico. Le fotocamere, sia frontali che posteriori, funzionavano perfettamente e non presentavano difetti o imperfezioni sugli obiettivi. Anche i display hanno superato la prova: sotto le pellicole non erano presenti graffi o sostituzioni, e la resa visiva è risultata identica a quella dei modelli nuovi.

Aprendo i telefoni, lo youtuber ha confermato che i sigilli interni erano ancora integri e che gli indicatori dei danni da liquido erano rimasti completamente bianchi, segno che i dispositivi non erano mai entrati in contatto con l’acqua. A completare il quadro, nella confezione erano inclusi anche caricabatterie e cavo, seppur non originali, un’aggiunta apprezzata considerando che Apple non li fornisce più di serie.

Qualità alta, ma prezzo poco competitivo

L’aspetto meno convincente riguarda il prezzo, piuttosto elevato per dei ricondizionati: circa 615 dollari, equivalenti a 527 euro ciascuno. Una cifra che supera la media del mercato dell’usato, rendendo l’acquisto meno conveniente dal punto di vista economico.

Nonostante ciò, la qualità dei dispositivi testati è risultata sorprendentemente alta. Il caso solleva quindi un interrogativo interessante: Temu sta davvero alzando gli standard del proprio settore? Se riuscirà a mantenere questo livello di controllo, potrebbe aprirsi una nuova fase per i ricondizionati sulla piattaforma. Per ora, però, il consiglio resta di procedere con cautela: non tutte le esperienze d’acquisto sembrano garantire lo stesso grado di affidabilità.