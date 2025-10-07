Amazon: stop ai droni in Arizona dopo lo schianto con una gru

Quanto accaduto a Tolleson ha messo a dura prova la decisione di Amazon di eseguire consegne tramite droni. Due droni Prime Air si sono schiantati contro una gru e questo solleva interrogativi sul futuro di questo progetto. Forse la logistica aerea di Amazon affronta il suo primo vero crash test.

L’incidente con la gru ha costretto Amazon non solo a sospendere i voli programmati per le consegne ma anche ad aprire un’indagine federale. Ora spetterà alle autorità stabilire chi e cosa ha giocato un ruolo decisivo e le consegne via aeree dipendono proprio dall’esito di queste indagini.

Il lato sicuramente positivo è che non c’è stato nessun ferito, né alcun danno strutturale. Eppure, quello che rappresenta questo scontro accidentale non è da poco. Infatti, racconta con estrema trasparenza la distanza tra la narrativa futuristica delle consegne autonome tramite droni e quanto il mondo reale sia molto più complesso di così.

L’Arizona come banco di prova per la logistica Amazon del futuro

Tolleson non è nemmeno un luogo qualunque. Quando Amazon ha scelto questa cittadina per promuovere il lancio di Prime Air nel 2024, lo ha fatto proprio per il contesto teoricamente ideale: ampi spazi a disposizione, condizioni meteorologiche favorevoli, una comunità abituata a convivere con queste sperimentazioni tecnologiche e un tessuto urbano meno caotico di quello che contraddistingue invece le grandi metropoli.

La strategia a lungo termine di Amazon prevede ben 500 milioni di pacchi consegnati via drone entro il 2030. Se l’obiettivo verrà raggiunto, non sarà solo un traguardo per l’azienda, ma una trasformazione radicale del concetto distanza, di consegna. Significherà rivedere la logistica, ridurre la quantità di furgoni per strada addetti alle consegne e anche abbattere le emissioni. Ma l’incidente di Tolleson ricorda che la strada è ancora parecchio lunga.

Amazon minimizza lo scontro con la gru, ma il danno resta

La risposta dell’azienda è stata piuttosto rapida ed equilibrata, forse troppo. Amazon ha sospeso i voli per ventiquattro ore, ha aperto un’indagine interna tempestivamente e ha dichiarato che i droni coinvolti non presentano difetti tecnici. “La sicurezza è la nostra priorità assoluta”, spiega il portavoce Terrence Clark, sottolineando come la collisione sia stata provocata da una variabile esterna poiché la gru in movimento non era prevista.

Per rassicurare l’opinione pubblica e anche i regolatori, evitando quindi danni e conseguenze, Amazon ha annunciato l’introduzione di nuove procedure di monitoraggio: controlli visivi avanzati per identificare meglio tutti gli ostacoli in movimento. Da un lato questa strategia mostra la volontà dell’azienda di imparare dall’incidente, dall’altro solleva solo tanti dubbi.

L’episodio di Tolleson diventa così un argomento divisivo per entrambi gli schieramenti: per chi sostiene che i droni siano pronti al grande salto e per chi teme che il cielo di piccole e grandi realtà urbane non sia pronto. Amazon è abituata a ripartire dopo un fallimento, è la sua identità riuscire ad innovare, testare poi fallire e ricominciare. Tuttavia, la logistica aerea presenta una differenza sostanziale: gli errori non generano semplici costi o inefficienze, ma rischi concreti per le persone e anche per le infrastrutture.