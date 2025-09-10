Emissioni globali 2025: chi spinge e chi frena

Parlare di emissioni spesso sembra un esercizio tecnico: tonnellate, percentuali, grafici. Eppure, dietro quei numeri si nasconde una storia che ci riguarda tutti. Nei primi sei mesi del 2025, il pianeta ha liberato in atmosfera quasi 31 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente. È un numero gigantesco, difficile persino da immaginare. Eppure quel lieve +0,13% rispetto allo scorso anno racconta che, nonostante i buoni propositi, stiamo ancora salendo.

Energia rinnovabile: Cina e India riducono l’impatto

Se allarghiamo lo sguardo, notiamo che non tutti i Paesi si muovono allo stesso passo. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno inciso moltissimo, responsabili da soli di circa metà dell’aumento globale. L’India e il Brasile seguono con crescite più contenute, mentre la Cina sorprende con un calo dovuto soprattutto al settore energetico. È come se ognuno giocasse la propria partita, con mosse che si intrecciano ma non sempre spingono nella stessa direzione.

Giugno 2025 è stato un mese emblematico: più di cinque miliardi di tonnellate di gas serra rilasciati, trainati da combustibili fossili, trasporti e produzione industriale. Eppure, in mezzo a questa tendenza al rialzo, c’è un segnale diverso: il comparto energetico ha registrato un calo, grazie soprattutto alle rinnovabili in Cina e India. È un po’ come guardare due forze opposte che si fronteggiano: da una parte la spinta verso il cambiamento, dall’altra l’inerzia di sistemi che non vogliono mollare.

Le città offrono un altro punto di vista interessante. Alcune metropoli restano saldamente in cima alla classifica delle più inquinanti, come Shanghai, Tokyo e New York. Altre, invece, si distinguono per la rapidità con cui cambiano rotta: Lipsia, per esempio, ha visto scendere sensibilmente le proprie emissioni, mentre Pittsburgh e alcune città cinesi hanno registrato un balzo in avanti. Dietro queste variazioni ci sono scelte locali, nuove tecnologie e, spesso, stili di vita che cambiano.

Più che un semplice report, questi dati somigliano a un diario collettivo: rivelano dove stiamo andando e quanto ci costi rallentare o accelerare la transizione. La sensazione è quella di trovarsi a un bivio: i numeri ci mostrano che il cambiamento è possibile, ma allo stesso tempo ci ricordano che ogni esitazione pesa milioni di tonnellate.