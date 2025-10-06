Stellantis: intelligenza artificiale ovunque per guidare il futuro

Durante l’Italian Tech Week è stato annunciato un passaggio decisivo per Stellantis. Dopo diciotto mesi di prove silenziose, l’intelligenza artificiale è pronta a diventare parte integrante della vita aziendale. Mistral AI, la giovane realtà francese nata per rendere l’IA più accessibile, ha stretto un patto con il colosso automobilistico. La prospettiva non riguarda più semplici test, ma un’integrazione strutturale e trasversale. La tecnologia entrerà nei progetti di design, nei processi industriali, nei flussi interni e nelle relazioni con i clienti. Un cambiamento profondo, capace di toccare ogni funzione. Si parla di assistenti digitali di nuova generazione a bordo dei veicoli, di automazione nei compiti tecnici, di decisioni più rapide nei momenti cruciali.

Due piattaforme in Stellantis per crescere

Per dare forma concreta a questa visione sono nate due nuove realtà interne in Stellantis. L’Innovation Lab fungerà da laboratorio dove sviluppare soluzioni congiunte, con un’attenzione particolare ai servizi commerciali e al post-vendita. In parallelo la Transformation Academy diventerà un centro dedicato alla formazione dei dipendenti. Qui le competenze verranno diffuse, permettendo a tutti di muoversi oltre la fase sperimentale. Le nuove piattaforme non saranno semplici strumenti, ma veri acceleratori. Il personale di vendita avrà accesso a dati personalizzati per interagire meglio con i clienti. I team tecnici Stellantis potranno analizzare feedback e ottimizzare i processi. L’efficienza aumenterà, i tempi di sviluppo diminuiranno, la qualità dei prodotti crescerà.

Secondo Stellantis, questo percorso rafforzerà la posizione del gruppo nella corsa verso la mobilità intelligente. L’intelligenza artificiale non viene vista come una funzione isolata, ma come una competenza trasversale capace di creare valore dall’inizio alla fine della catena produttiva. Dal primo tratto di penna nella progettazione fino al servizio post-vendita, la tecnologia sarà presente. Volkswagen con AWS, Porsche con le batterie elettriche, Geely con DeepSeek: l’intero settore si muove nella stessa traiettoria. Stellantis sceglie di accelerare, consapevole che fermarsi significherebbe restare indietro.