Vodafone è la migliore rete mobile secondo Ookla

Per le telecomunicazioni italiane, i primi sei mesi del 2025 hanno visto l’affermazione di Vodafone nel settore mobile. Ciò con risultati che ne confermano la solidità tecnologica. Oltre che la capacità di offrire prestazioni elevate in più ambiti. I dati vengono offerti dall’analisi condotta da Ookla, società che monitora connessioni attraverso la piattaforma Speedtest. Il punteggio ottenuto nello Speedtest Connectivity Score, pari a 75,95, ha permesso a Vodafone di primeggiare nella classifica generale. Accompagnato da un risultato altrettanto significativo sul fronte del 5G, con un indice di 72,65. Tali numeri hanno consentito alla compagnia di aggiudicarsi i titoli di Best Mobile Network e Best 5G Network. Oltre a ulteriori attestati che confermano la superiorità nelle performance di velocità e qualità. Nel dettaglio, la rete ha registrato una velocità mediana di 72,91 Mbps in download e 12,83 Mbps in upload. Mentre sulla rete di quinta generazione il dato in download è salito a 241,99 Mbps, con un upload di 17,52 Mbps e una latenza di 45 ms.

Vodafone primeggia tra le reti mobile

L’elemento distintivo emerso dal report riguarda la qualità percepita dagli utenti. L’esperienza di gaming mobile ha raggiunto un punteggio di 84,62. Mentre il valore per il gaming 5G ha toccato quota 87,13. Anche sul fronte video, la rete di Vodafone ha garantito le migliori condizioni per lo streaming in 5G. Con un punteggio pari a 82,76. La consistenza della rete, cioè la capacità di mantenere una connessione sopra la soglia minima di 25 Mbps in download e 3 Mbps in upload, ha raggiunto l’81,7 %.

Eppure, il quadro non è omogeneo. Per quanto riguarda la disponibilità del 5G, il primato è andato a WindTre, che ha garantito l’accesso alla rete di nuova generazione al 74,8 % degli utenti testati. A seguire Fastweb con il 71,6 % e TIM con il 68,9 %. Vodafone, pur leader nelle performance, si è fermata al 49,2 %. La fotografia geografica restituisce, inoltre, differenze marcate. Padova ha fatto segnare la velocità più elevata tra le grandi città con 132,38 Mbps. Mentre Firenze si è collocata in fondo alla classifica con 70,75 Mbps.