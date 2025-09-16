Ad
Il sogno della guida autonoma diventa realtà più tangibile mentre il servizio Robotaxi Tesla accelera la propria corsa conquistando nuovi territori americani.

Robotaxi Tesla, via ai test in Nevada: il futuro è sempre più vicino

La città di Henderson, in Nevada, apre le porte ai Robotaxi Tesla dopo l’iscrizione ufficiale al registro dei test. È il terzo stato a consentire prove su strada, un passo che spinge l’azienda verso una diffusione più ampia della mobilità autonoma. In Arizona, a Tempe, veicoli con tecnologia LiDAR sono già stati avvistati, utilizzati esclusivamente per verificare i dati delle videocamere, fulcro del sistema di guida. Viene così tracciata una linea chiara: validare la sicurezza prima di allargare la rete.

Diversi modelli Tesla operativi tra California e Texas

Il servizio Robotaxi Tesla è già in funzione in Austin e nella Bay Area, ma con modalità differenti. In Texas, il Safety Driver può occupare anche il sedile del passeggero, lasciando più spazio al sistema autonomo. A San Francisco, invece, resta necessaria la presenza al volante per ogni tragitto. Elon Musk ha dichiarato l’intenzione di togliere i conducenti di sicurezza entro la fine dell’anno. La domanda resta inevitabile: gli utenti si fideranno di salire a bordo di un veicolo senza nessuno pronto a intervenire? Intanto l’app Robotaxi per iOS permette già di iscriversi alla lista d’attesa, preludio a un allargamento dell’utenza. La sensazione è quella di assistere a un cambio di passo che potrebbe sconvolgere le abitudini quotidiane.

Intanto, gli ultimi aggiornamenti del sistema FSD (Full Self-Driving) hanno introdotto notifiche intelligenti ai modelli Tesla. Avvisi che suggeriscono l’attivazione dell’autopilota quando viene rilevata stanchezza o distrazione. Si parla di deviazioni dalla corsia o segnali di sonnolenza. Ogni dettaglio sembra pensato per portare a una transizione graduale verso la completa autonomia. Musk non ha esitato a descrivere la prossima versione V14 come la più sorprendente mai realizzata, capace di offrire un’esperienza quasi “senziente”. L’espansione verso stati come Florida e New York, anticipata da offerte di lavoro mirate, indica un percorso ben tracciato. La corsa della Tesla e del magnate non appare destinata a rallentare, ma ogni giorno aumenta la sua velocità

