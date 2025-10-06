Bentley: ritorna l’iconica Continental Supersports con ancora più potenza

La conferma ufficiale è arrivata: Bentley rilancia la Continental Supersports. Il marchio britannico parla di un “nome iconico” che torna a cento anni dalla sua prima apparizione. Chi si aspettava un ibrido resterà sorpreso. La nuova Bentley Supersports non avrà alcun motore elettrico, anzi è stata scelta la via della purezza meccanica. Sarà il V8 4.0 biturbo a comandare, spinto fino a circa 640 CV, ben oltre i 592 CV della versione attuale. Un dettaglio cambia tutto: la massa. Via batteria, via motore elettrico, via componenti pesanti. Il risultato è un calo drastico fino a circa 2000 kg, ben al di sotto dei 2.459 kg della Continental GT Speed plug-in hybrid. Per Bentley si tratterà della coupé più leggera degli ultimi decenni.

Design aggressivo e materiali per una Bentley superfast

Ogni grammo risparmiato ha un senso. La nuova Bentley Supersports monterà tetto in fibra di carbonio, sedili sportivi alleggeriti, sarà priva della fila posteriore e avrà un impianto frenante con dischi carboceramici. Anche lo scarico, firmato Akrapovic, promette emozioni non solo in termini di peso, ma anche di sound. Le ruote dedicate ridurranno l’inerzia, migliorando la risposta dell’auto. Le immagini spia online già mostrano un grande spoiler posteriore e un assetto ribassato. La versione definitiva sarà ancora più aggressiva. Non si tratta di una ricerca estetica fine a se stessa, ma di un lavoro per ottenere prestazioni al livello della Bentley GT Speed, capace di uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 3,1 secondi. Ci sarà di meglio?

La Bentley Supersports del 2017 montava un W12 da 700 CV. Oggi la filosofia cambia, ma la radicalità resta. Il nuovo modello inaugurerà una serie di vetture estreme volute dal CEO Frank-Steffen Walliser, intenzionato a dare spazio al lato sportivo di Bentley, spesso oscurato dal lusso puro. La produzione sarà limitata, con un prezzo stimato attorno ai 465.000 euro, molto più dei circa 275.000 euro richiesti per la GT Speed. Ogni cliente potrà contare sul programma Mulliner per ottenere vernici esclusive, finiture dedicate e dettagli su misura. Il debutto ufficiale della Bentley è previsto entro la fine del 2025. Le consegne? Inizieranno nel 2026.