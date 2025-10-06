Kena Mobile, offerta a basso costo per la portabilità

Ormai la maggior parte degli utenti decidono decidono attivare una nuova offerta di rete mobile richiedendo la portabilità del proprio numero. Per questa categoria di utenti, in particolare, sono al momento disponibili all’attivazione tante offerte sorprendenti, soprattutto proposte da alcuni operatori telefonici virtuali. Tra questi, spicca senz’altro l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile.

Kena Mobile, offerta a basso costo per chi richiede la portabilità del proprio numero

Kena Mobile è uno tra gli operatori telefonici virtuali con una proposta di offerte per la portabilità incredibile. L’operatore virtuale propone infatti al momento una vasta gamma di offerte e quelle per gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero sono sicuramente quelle più interessanti. Uma di queste offerte più a basso costo è quella denominata Kena Voce.

Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo estremamente basso e contenuto pari a soli 4,99 euro al mese. Nonostante questo, gli utenti potranno comunque utilizzare ogni mese un bundle piuttosto interessante. Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Sono compresi fino a 7 GB per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. L’offerta in questione include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Come già detto, il costo per il rinnovo è molto basso, dato che è pari a soli 4,99 euro al mese. Per avere questa offerta, è però previsto un costo di attivazione pari a 5 euro. L’operatore ha però azzerato il costo per l’acquisto della nuova scheda sim. Come già detto, ci troviamo di fronte ad un’offerta di rete mobile dedicata alla portabilità. Kena Voce sarà quindi attivabile dai nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero telefonico dai seguenti operatori telefonici.

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.