Festa delle Offerte Prime: migliaia di sconti attesi per il 7 e 8 Ottobre

Con l’arrivo dell’autunno, Amazon inaugura ufficialmente la stagione dello shopping per le festività. Ciò grazie alla Festa delle Offerte Prime, prevista per il 7 e 8 ottobre. L’iniziativa è rivolta esclusivamente agli abbonati Prime. Propone centinaia di migliaia di offerte su svariati prodotti presenti sulla piattaforma. L’obiettivo è consentire agli utenti di anticipare gli acquisti per le festività. Il tutto pianificando il risparmio in modo più strategico e consapevole. L’evento prenderà il via un minuto dopo la mezzanotte del 7 ottobre. Rappresenta un momento chiave nel calendario commerciale globale di Amazon.

Amazon: ecco i dettagli sulla Festa delle Offerte Prime

La gamma dei prodotti in promozione è ampia e comprende marchi internazionali come Sony, Philips, Adidas, De’Longhi e Kenwood. A cui si aggiunge una selezione dedicata ai brand Made in Italy. Opzione quest’ultima che punta a valorizzare le piccole e medie imprese italiane. E non è tutto. Un elemento distintivo dell’edizione di quest’anno è l’integrazione con Rufus, l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa. Rufus è in grado di guidare gli utenti nella scelta dei prodotti, confrontare offerte, rispondere a domande e suggerire regali personalizzati. Si tratta di un passo ulteriore verso un’esperienza d’acquisto “su misura”.

Oltre al risparmio, Amazon punta anche su comodità e flessibilità. I clienti possono scegliere tra diverse modalità di consegna, inclusi Amazon Locker e Counter. Inoltre, possono approfittare dell’opzione “Il Mio Giorno Amazon”, che consente di programmare le consegne nel giorno preferito. Sul fronte dei pagamenti, restano disponibili opzioni diversificate come rateizzazioni, Buoni Regalo e BANCOMAT Pay.

L’iniziativa, che si svolgerà simultaneamente in numerosi paesi tra cui Italia, Stati Uniti, Francia e Giappone, conferma l’impatto globale degli eventi promozionali Amazon, divenuti un indicatore delle tendenze di consumo digitale. Con l’espansione in nuovi mercati come Colombia, Irlanda e Messico, la Festa delle Offerte Prime rafforza il ruolo dell’e-commerce. Con questo tipo di iniziative, Amazon punta a trasformare ogni acquisto in un’esperienza completa, fondata su tecnologia, efficienza e fiducia.