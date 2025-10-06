Ad
Festa delle Offerte Prime: migliaia di sconti attesi per il 7 e 8 Ottobre

Il 7 e 8 ottobre ha inizio la Festa delle Offerte Prime. Occasioni imperdibili per effettuare i propri acquisti risparmiando. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
Festa delle Offerte Prime

Con l’arrivo dell’autunno, Amazon inaugura ufficialmente la stagione dello shopping per le festività. Ciò grazie alla Festa delle Offerte Prime, prevista per il 7 e 8 ottobre. L’iniziativa è rivolta esclusivamente agli abbonati Prime. Propone centinaia di migliaia di offerte su svariati prodotti presenti sulla piattaforma. L’obiettivo è consentire agli utenti di anticipare gli acquisti per le festività. Il tutto pianificando il risparmio in modo più strategico e consapevole. L’evento prenderà il via un minuto dopo la mezzanotte del 7 ottobre. Rappresenta un momento chiave nel calendario commerciale globale di Amazon.

Amazon: ecco i dettagli sulla Festa delle Offerte Prime

La gamma dei prodotti in promozione è ampia e comprende marchi internazionali come Sony, Philips, Adidas, De’Longhi e Kenwood. A cui si aggiunge una selezione dedicata ai brand Made in Italy. Opzione quest’ultima che punta a valorizzare le piccole e medie imprese italiane. E non è tutto. Un elemento distintivo dell’edizione di quest’anno è l’integrazione con Rufus, l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa. Rufus è in grado di guidare gli utenti nella scelta dei prodotti, confrontare offerte, rispondere a domande e suggerire regali personalizzati. Si tratta di un passo ulteriore verso un’esperienza d’acquisto “su misura”.

Oltre al risparmio, Amazon punta anche su comodità e flessibilità. I clienti possono scegliere tra diverse modalità di consegna, inclusi Amazon Locker e Counter. Inoltre, possono approfittare dell’opzione “Il Mio Giorno Amazon”, che consente di programmare le consegne nel giorno preferito. Sul fronte dei pagamenti, restano disponibili opzioni diversificate come rateizzazioni, Buoni Regalo e BANCOMAT Pay.

L’iniziativa, che si svolgerà simultaneamente in numerosi paesi tra cui Italia, Stati Uniti, Francia e Giappone, conferma l’impatto globale degli eventi promozionali Amazon, divenuti un indicatore delle tendenze di consumo digitale. Con l’espansione in nuovi mercati come Colombia, Irlanda e Messico, la Festa delle Offerte Prime rafforza il ruolo dell’e-commerce. Con questo tipo di iniziative, Amazon punta a trasformare ogni acquisto in un’esperienza completa, fondata su tecnologia, efficienza e fiducia.

