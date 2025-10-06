Honor 500 Pro potrebbe arrivare con un potente processore

Verso la metà del mese corrente, il produttore tech Honor annuncerà ufficialmente la nuova serie di smartphone top di gamma Honor Magic 8. Nonostante questo, sembra però che l’azienda sia già al lavoro per realizzare un’altra importante serie. Ci stiamo riferendo in particolare alla serie che arriverà sul mercato con il nome di Honor 500. Uno dei modelli più interessanti di questa serie sarà il nuovo Honor 500 Pro, del quale sono state da poco rivelate alcune interessanti informazioni.

Honor 500 Pro arriverà con un potente processore secondo gli ultimi rumors

Nel corso delle ultime ore sono emerse informazioni di rilievo riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor 500 Pro. A rivelare i primi dettagli tecnici è stato un noto leaker del settore tramite le sue pagine sociali, ovvero Smart Pikachu.

Secondo quanto è stato rivelato, il nuovo smartphone dell’azienda potrà contare su delle performance di alto livello. Questo sarà possibile grazie alla presenza di un processore estremamente potente. Si tratta del soc Snapdragon 8 Elite di ultimissima generazione. Il suo predecessore, ovvero lo scorso Honor 400 Pro, montava invece il soc Snapdragon 8 Gen 3. Oltre a questo, il leaker in questione ha rivelato anche altri dettagli.

In ambito fotografico, sembra che il nuovo smartphone top di gamma a marchio Honor potrà contare sulla presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP. Sulla parte frontale, poi, sembra che ci sarà un display più ampio rispetto al passato. La diagonale dovrebbe essere infatti pari a 6.6 pollici. Si tratta di un leggero aumento rispetto ai precedenti modelli, che montano invece un display con una diagonale pari a 6.5 pollici. La tecnologia adottata sarà sicuramente OLED e non mancherà di certo una frequenza di aggiornamento elevata pari sicuramente ad almeno 120Hz.

Questi sono i primi dettagli emersi sul prossimo Honor 500 Pro. Manca comunque ancora del tempo al debutto ufficiale, quindi attendiamo nuove informazioni.