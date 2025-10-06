Ad
CoopVoce vs Lyca Mobile: offerte aggressive e fino a 300GB, approfittatene ora

Questa volta CoopVoce trova sulla sua strada a un altro gestore virtuale molto forte come Lyca che ha tanto da offrire.

scritto da Felice Galluccio
CoopVoce VS Lyca Mobile

Il gestore virtuale CoopVoce ha deciso di puntare in alto con una promozione che sorprende per rapporto qualità-prezzo. La nuova Extra 300 include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e ben 300 giga in 4G al costo di 7,90€ al mese. L’aspetto più interessante è la garanzia del prezzo fisso: ciò che si paga oggi sarà lo stesso anche tra anni, senza aumenti nascosti. L’attivazione è gratuita per chi sceglie l’offerta entro la fine di ottobre 2025, mentre la SIM può essere ottenuta facilmente anche con SPID. Tra le particolarità, CoopVoce mantiene i giga inalterati sia in Italia che in Europa, non applica vincoli e permette di accumulare credito tramite la spesa nei punti vendita Coop, un dettaglio che crea un legame diretto con la propria community di clienti.

La proposta Lyca Mobile è interessante

Anche Lyca Mobile ha scelto di muoversi in modo aggressivo sul prezzo. La sua offerta principale costa 5,99€ al mese per sempre e mette a disposizione 150 giga al mese con il 5G incluso, oltre a minuti ed SMS illimitati verso tutti i gestori. Un vantaggio aggiuntivo è la possibilità di usufruire di due mesi gratuiti all’attivazione, un incentivo pensato per invogliare il passaggio. L’offerta è aperta a chiunque, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza, rendendo la scelta molto semplice e accessibile.

Il confronto finale tra CoopVoce e Lyca Mobile

Il confronto mostra due strategie simili nella volontà di offrire tanti dati a prezzi contenuti, ma con approcci distinti. CoopVoce mette l’accento sulla stabilità e sull’assenza di sorprese, oltre a introdurre vantaggi legati alla spesa e all’integrazione con i servizi Coop. Lyca Mobile invece si concentra sulla convenienza immediata, con il costo più basso tra i due e la spinta del 5G già incluso. CoopVoce offre più giga (300 in 4G), mentre Lyca Mobile si ferma a 150 ma con rete di nuova generazione. In entrambi i casi si tratta di soluzioni senza vincoli e pensate per durare nel tempo, con la differenza che il primo punta alla fidelizzazione tramite un ecosistema più ampio e il secondo sull’impatto immediato del prezzo e della promozione iniziale.

