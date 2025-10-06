CoopVoce vs Lyca Mobile: offerte aggressive e fino a 300GB, approfittatene ora

Il gestore virtuale CoopVoce ha deciso di puntare in alto con una promozione che sorprende per rapporto qualità-prezzo. La nuova Extra 300 include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e ben 300 giga in 4G al costo di 7,90€ al mese. L’aspetto più interessante è la garanzia del prezzo fisso: ciò che si paga oggi sarà lo stesso anche tra anni, senza aumenti nascosti. L’attivazione è gratuita per chi sceglie l’offerta entro la fine di ottobre 2025, mentre la SIM può essere ottenuta facilmente anche con SPID. Tra le particolarità, CoopVoce mantiene i giga inalterati sia in Italia che in Europa, non applica vincoli e permette di accumulare credito tramite la spesa nei punti vendita Coop, un dettaglio che crea un legame diretto con la propria community di clienti.

La proposta Lyca Mobile è interessante

Anche Lyca Mobile ha scelto di muoversi in modo aggressivo sul prezzo. La sua offerta principale costa 5,99€ al mese per sempre e mette a disposizione 150 giga al mese con il 5G incluso, oltre a minuti ed SMS illimitati verso tutti i gestori. Un vantaggio aggiuntivo è la possibilità di usufruire di due mesi gratuiti all’attivazione, un incentivo pensato per invogliare il passaggio. L’offerta è aperta a chiunque, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza, rendendo la scelta molto semplice e accessibile.

Il confronto finale tra CoopVoce e Lyca Mobile

Il confronto mostra due strategie simili nella volontà di offrire tanti dati a prezzi contenuti, ma con approcci distinti. CoopVoce mette l’accento sulla stabilità e sull’assenza di sorprese, oltre a introdurre vantaggi legati alla spesa e all’integrazione con i servizi Coop. Lyca Mobile invece si concentra sulla convenienza immediata, con il costo più basso tra i due e la spinta del 5G già incluso. CoopVoce offre più giga (300 in 4G), mentre Lyca Mobile si ferma a 150 ma con rete di nuova generazione. In entrambi i casi si tratta di soluzioni senza vincoli e pensate per durare nel tempo, con la differenza che il primo punta alla fidelizzazione tramite un ecosistema più ampio e il secondo sull’impatto immediato del prezzo e della promozione iniziale.