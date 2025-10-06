Nothing OS 4.0: iniziato il beta testing ma non è aperto a tutti

Il noto produttore di smartphone Nothing ha dichiarato ufficialmente di aver avviato il beta testing dell’ultima versione della NothingOS, la 4.0 che si baserà sull’ultimo aggiornamento di Android ovvero Android 16, sicuramente si tratta di una grande notizia per tutti gli appassionati se non per un piccolo dettaglio molto importante, l’aggiornamento non arriverà su tutti i dispositivi infatti alcuni molto amati e anche molto venduti resteranno fuori e non riceveranno l’ultima versione appena citata.

I device supportati

I device supportati ufficialmente in base a quanto dichiarato da Nothing sono i seguenti:

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

Ovviamente spicca l’assenza di device come Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro i quali però in tutta probabilità verranno inclusi con la release successiva, in definitiva comunque questo nuovo update introdurrà interessanti novità soprattutto per quanto riguarda l’interfaccia grafica che verrà migliorata sotto ogni suo aspetto, dalla schermata di blocco fino ai vari menu, con una migliore integrazione dell’intelligenza artificiale in quello che Nothing definisce come Essential Space.

Per il resto, questa nuova versione del sistema operativo in introdurrà interessanti novità sotto vari punti di vista, due nuovi quadranti per il piccolo display orologio posteriore, nuove interessanti funzionalità per quanto riguarda la parte fotografica che andranno a migliorare la resa in termini di luce e ombra, con una serie di miglioramenti generali al sistema operativo che puntano ovviamente a garantire una migliore esperienza d’uso.

Per installare la versione beta appena descritta è necessario installare il beta hub scaricabile direttamente da Internet per poi iscriversi per l’appunto al programma di beta testing ed effettuare l’aggiornamento in questione, ovviamente dovete essere in possesso di uno dei dispositivi che abbiamo citato sopra per poter effettuare l’aggiornamento, ricordiamo che gli update beta possono essere molto instabili e se il vostro dispositivo è anche quello principale a vostra disposizione sconsigliamo di farlo se non prima che la beta arrivi avversioni abbastanza avanzate.