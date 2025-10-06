Ad
ho. Mobile vs Very Mobile: offerte virtuali con centinaia di giga e il 5G

Very e ho. si sfidano ancor una volta in territorio mobile con offerte che piacerebbero davvero a chiunque, eccole qui

scritto da Felice Galluccio
Il marchio low cost ho. Mobile che si appoggia a Vodafone propone una soluzione chiara e senza sorprese. L’offerta principale costa 9,99€ al mese per sempre e comprende 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i gestori. L’attivazione ha un costo contenuto di 2,99€, sia per chi porta il proprio numero sia per chi sceglie una nuova numerazione, con la SIM gratuita. La prima ricarica da 10€ copre la spesa iniziale, portando il totale a 12,99€. È disponibile anche la eSIM al costo di 1,99€, che consente di completare la procedura in pochi minuti senza attendere la spedizione. Un aspetto distintivo è l’assistenza tramite WhatsApp, che semplifica la gestione dell’utenza. L’attivazione può avvenire online con consegna a domicilio, in edicola oppure tramite eSIM, offrendo quindi diverse modalità flessibili.

L’offerta Very Mobile che si contrappone a quella di ho.

Il marchio controllato da CK Hutchison, lo stesso gruppo di WindTre, risponde con una proposta altrettanto aggressiva. Al prezzo di 6,99€ al mese, per sempre, la promo include 200 giga in 5G, minuti e SMS senza limiti. A differenza di ho. Mobile, l’attivazione costa solo 0,99€ e il primo mese è completamente gratuito, un incentivo che riduce la spesa iniziale. Very Mobile consente inoltre di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, con attivazione anche tramite SPID. L’offerta è aperta a tutti gli utenti senza distinzioni, semplificando il processo di portabilità. L’operatore garantisce inoltre trasparenza e condizioni chiare, con minuti e SMS illimitati regolati da specifiche condizioni d’uso.

Due scelte parallele: ho. Mobile e Very sono simili

Il confronto mostra come entrambi i gestori virtuali puntino sulla stessa formula: molti giga, 5G incluso, nessun vincolo e costi fissi. La differenza principale è sul prezzo: Very Mobile è più conveniente con i suoi 6,99€, offrendo lo stesso pacchetto dati di ho. Mobile. Quest’ultimo, però, punta sulla qualità del servizio ereditata dalla rete Vodafone e su alcuni extra come l’assistenza diretta su WhatsApp. Very Mobile, dal canto suo, si presenta con un costo più basso, un’attivazione quasi simbolica e un mese gratuito che rende l’ingresso particolarmente appetibile. Entrambe le offerte rappresentano un’alternativa credibile ai grandi operatori, ma con approcci differenti: uno più orientato ai servizi aggiuntivi, l’altro alla massima convenienza.

