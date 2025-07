PosteMobile vs Lyca Mobile: offerte fino a 150GB e con il 5G, i prezzi

Nel panorama degli operatori virtuali, PosteMobile continua a offrire soluzioni che puntano su stabilità, copertura e semplicità. L’attuale offerta Creami Extra WOW 50 propone 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, minuti e SMS illimitati, a 5,99€ al mese. Il pacchetto si rivolge a chi desidera un buon compromesso tra prezzo e prestazioni, con una soglia dati che copre l’utilizzo medio di chi naviga, messaggia e guarda video in mobilità.

L’attivazione costa 10€ una tantum, comprensiva della SIM, e può essere effettuata in tre modi: online, in ufficio postale o anche al telefono con un operatore. Non ci sono limiti sull’operatore di provenienza: tutti possono sottoscrivere l’offerta senza restrizioni. Il servizio è erogato sulla rete Vodafone, dettaglio che garantisce una buona copertura nazionale.

Lyca Mobile: più giga e 5G, ma senza rinunciare alla semplicità

Più aggressiva la proposta di Lyca Mobile, che con la sua promozione principale punta tutto sui giga. Al prezzo fisso di 5,99€ al mese per sempre, la tariffa include 150 giga al mese in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti. Il primo punto di forza è senza dubbio la quantità di dati, superiore alla media del mercato nella stessa fascia di prezzo.

A rendere l’offerta ancora più interessante ci sono due mesi in omaggio, senza distinzione in base all’operatore di provenienza. La navigazione in 5G è già abilitata, a patto di avere uno smartphone compatibile e la copertura necessaria.

Due scelte smart per utenti attenti al budget

PosteMobile punta su un’esperienza completa, appoggiandosi alla rete nazionale delle Poste e mantenendo una soglia dati equilibrata. Lyca Mobile invece alza la posta con più giga e accesso al 5G, conservando un prezzo praticamente identico. La differenza, in questo caso, si gioca tra chi cerca copertura tradizionale e assistenza fisica, e chi preferisce massimizzare la quantità di dati con un approccio più dinamico.