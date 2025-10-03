CoopVoce Extra 300: 300 giga e prezzo bloccato a 7,90 euro

Il mercato delle offerte mobili si arricchisce di una nuova proposta firmata CoopVoce, storico gestore virtuale che negli ultimi anni ha saputo conquistare sempre più clienti puntando su trasparenza e semplicità. La novità si chiama Extra 300 e ha tutte le carte in regola per diventare una delle tariffe più interessanti del momento, grazie a un mix di giga, servizi e soprattutto un prezzo destinato a restare invariato.

Extra 300: cosa include la nuova offerta di CoopVoce per ottobre

Con un costo mensile di 7,90 euro per sempre, Extra 300 mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 300 giga in 4G. Un quantitativo di traffico dati che colloca questa promozione tra le più competitive della fascia “top di gamma” nel segmento low-cost.

Il dato curioso riguarda il confronto con la precedente offerta CoopVoce: appena un mese fa veniva proposta una tariffa da 200 giga a 8,90 euro, quindi con meno dati a un prezzo superiore. Questo rende la nuova Extra 300 ancora più vantaggiosa e aggressiva sul mercato.

Attivazione gratuita e vantaggi unici come solo CoopVoce sa fare

Chi sceglie Extra 300 entro il 29 ottobre 2025 può approfittare dell’attivazione gratuita. La SIM si attiva facilmente anche online tramite SPID, senza complicazioni e con tempi rapidi.

Come da tradizione CoopVoce, restano validi alcuni punti distintivi che da sempre caratterizzano il gestore:

prezzo bloccato per sempre;

possibilità di autoricaricarsi facendo la spesa nei punti Coop;

zero vincoli e zero costi extra nascosti;

stessa quantità di giga disponibile sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea.

Una tariffa che punta in alto, scegliere CoopVoce è un traguardo

Con Extra 300, CoopVoce dimostra di voler alzare l’asticella, presentando un’offerta capace di sfidare apertamente i principali concorrenti. Tra prezzo contenuto, quantità di giga elevata e assenza di vincoli, la promozione si presenta come una delle più forti mosse del gestore sul fronte mobile.