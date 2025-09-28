Bentley elettrica: le prime immagini svelano il futuro modello di lusso

I primi muletti della Bentley elettrica hanno iniziato a circolare, rompendo il silenzio che fino a poco tempo fa avvolgeva il progetto. In passato, soltanto prototipi con carrozzeria provvisoria derivata dalla Porsche Cayenne avevano offerto indizi vaghi. Quelle vetture servivano a testare la meccanica di quello che la casa britannica ha definito il suo “City SUV”. Adesso, grazie ai muletti reali, le forme definitive iniziano a delinearsi. Il debutto ufficiale è previsto intorno alla metà del 2026, con arrivo su strada nel 2027. L’attesa si carica di aspettative. Bentley vuole posizionare questo nuovo modello sotto la Bentayga, con proporzioni più compatte ma senza rinunciare a lusso e raffinatezza.

Tecnica e meccanica

Il nuovo SUV Bentley elettrico nascerà sulla piattaforma PPE, già destinata alla Porsche Macan a batteria e alla futura Cayenne elettrica. Una scelta che sottolinea le sinergie del Gruppo Volkswagen. Molti indizi fanno pensare alla condivisione di powertrain e soluzioni tecniche con i modelli tedeschi. Potrebbe davvero essere diverso? I muletti restano ancora celati da camuffature spesse e componenti posticci. Sotto le pellicole, tuttavia, si nasconderebbero le forme definitive. Gli indizi più forti arrivano dal concept EXP 15, presentato lo scorso luglio, che ha mostrato il nuovo linguaggio stilistico della casa inglese. Linee eleganti, proporzioni moderne e dettagli iconici sembrano destinati a guidare la transizione elettrica di Bentley.

Lusso e tecnologia all’interno per una Bentley lussuosa a 360°

Le foto spia non lasciano intravedere l’abitacolo, ma immaginare l’interno di questa prima Bentley elettrica appare inevitabile. Tradizione e raffinatezza artigianale continueranno a dominare, affiancate da un livello tecnologico all’altezza del segmento. Strumentazione digitale, infotainment avanzato e materiali di pregio faranno parte di un ambiente esclusivo. Ogni dettaglio sarà pensato per un’esperienza senza compromessi. Ci si chiede se il nuovo SUV riuscirà a coniugare lusso e silenzio assoluto della trazione elettrica. La risposta arriverà tra qualche anno, quando il pubblico potrà finalmente toccare con mano il primo passo di Bentley verso un futuro a zero emissioni. L’attesa resta carica di pathos.