Supermagnete in Cina: nuovo record mondiale con 351.000 gauss

La Cina ha da poco stabilito un nuovo record con il suo supermagnete, superando ogni limite al momento possibile: gli scienziati hanno raggiunto un’intensità magnetica di 351.000 gauss, ovvero 35,1 tesla. Per dare un’idea, il campo magnetico terrestre è di circa mezzo gauss. In pratica, questo magnete è 700.000 volte più potente della Terra.

Un risultato che non è soltanto una dimostrazione di forza e dei limite oltre cui può spingersi la tecnologia, ma un passo avanti concreto per la ricerca scientifica. Campi magnetici di questa intensità permettono di studiare la struttura della materia in condizioni estreme, simili a quelle presenti nel cuore delle stelle o all’interno dei pianeti giganti.

Un laboratorio per il futuro della fisica grazie al supermagnete cinese

Dietro questo record non c’è solo potenza, ma precisione ingegneristica estrema. Il supermagnete è composto da superconduttori e da una struttura capace di resistere a forze interne immense, che potrebbero letteralmente distruggere qualsiasi metallo convenzionale. Gli scienziati hanno impiegato anni per perfezionare la geometria e il raffreddamento del sistema, che opera a temperature prossime allo zero assoluto.

Questa tecnologia potrà essere utilizzata per esperimenti interessanti in diversi campi come fisica dei materiali, medicina avanzata e calcolo quantistico. Soprattutto per queste scienze, i campi magnetici forti e stabili sono fondamentali. È anche una mossa strategica per la Cina, che intende consolidare la propria posizione tra i leader della ricerca scientifica a livello mondiale.

Un traguardo che segna l’inizio di una nuova fase: quella in cui il magnetismo estremo non è più solo un record da laboratorio, ma una porta verso nuove scoperte nel mondo della fisica, dell’energia e dei materiali. Questo risultato apre la strada a esperimenti mai tentati prima, permettendo di osservare il comportamento della materia in condizioni inedite. Le applicazioni future spaziano dalla progettazione di nuovi materiali alla sperimentazione di tecnologie energetiche più efficienti e sostenibili.