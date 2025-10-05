Vodafone vs ho. Mobile: lo stesso network, due mondi diversi fino a 200GB in 5G

Vodafone resta uno dei grandi protagonisti del mercato mobile italiano, con un ventaglio di promozioni costruite per attrarre diversi profili di clientela. La Vodafone 6,99 5G è rivolta a chi lascia Iliad e i virtuali come Fastweb o PosteMobile, e comprende minuti e SMS illimitati più 100 giga in 5G. Per chi arriva invece da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile c’è la Vodafone 11,99 5G, che prevede 100 giga di base ma permette di salire a 150 attivando SmartPay, il servizio di ricarica automatica gratuito. Infine, la Vodafone Family+ 5G si lega alla rete fissa e offre giga illimitati in 5G insieme a chiamate e messaggi senza limiti. Una gamma che dimostra la volontà di Vodafone di segmentare il mercato, differenziando condizioni e prezzi in base all’origine del cliente e ai servizi aggiuntivi scelti.

L’offerta ho. Mobile che stupisce

ho. Mobile è il brand low cost che utilizza la rete Vodafone, un dettaglio che rappresenta il suo punto di forza principale. La sua offerta standard costa 9,99€ al mese e mette a disposizione 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti. L’attivazione parte da 2,99€, con SIM gratuita e una ricarica iniziale da 10€ che porta il primo pagamento a 12,99€. È disponibile anche la eSIM al costo di 1,99€, che permette di completare la procedura in tempi rapidi senza attendere la spedizione. L’assistenza tramite WhatsApp e la possibilità di attivare l’offerta online o in edicola rendono il servizio particolarmente flessibile. In sostanza, ho. Mobile punta a un’esperienza semplice e chiara, con pochi passaggi e costi trasparenti.

Due modi di interpretare la stessa rete con Vodafone e ho. Mobile

Il confronto mostra come un unico network, quello di Vodafone, possa essere interpretato in due modi diversi. Da un lato il brand principale, che propone più offerte, differenziate per target e con servizi premium come il 5G illimitato legato alla rete fissa. Dall’altro il marchio low cost ho. Mobile, che semplifica tutto in un’unica proposta a prezzo fisso, sfruttando la stessa copertura ma senza le complessità delle tariffe tradizionali. Vodafone rappresenta la scelta per chi vuole flessibilità e soluzioni complete, mentre ho. Mobile risponde a chi cerca un pacchetto chiaro, con tanti giga e costi contenuti.