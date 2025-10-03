Vodafone parte da 6,99 € con il 5G: ecco fino a giga illimitati

Agosto è stato un mese di fermento per Vodafone, che ha lanciato tre promozioni pensate per intercettare pubblici diversi: chi arriva da altri operatori, chi possiede già un contratto fisso e chi cerca una soluzione più completa con tanti giga. Tutte le offerte hanno in comune minuti ed SMS illimitati, oltre alla possibilità di navigare in 5G. Ad oggi queste soluzioni sono ancora disponibili.

Vodafone 6,99 5G: pensata per chi lascia Iliad e virtuali

La proposta che ha attirato maggiormente l’attenzione è la Vodafone 6,99 5G, riservata a chi decide di abbandonare Iliad e operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. A fronte di un costo mensile contenuto, pari a 6,99 euro, include 100 GB in 5G per navigare ogni mese, insieme a chiamate e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile. Una soluzione che punta a coniugare prezzo basso e copertura di rete affidabile.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per chi ha già il fisso

Chi è già cliente della rete fissa Vodafone può invece scegliere la Vodafone Family+ 5G. In questo caso non ci sono limiti alla navigazione: i giga sono illimitati, e rimangono inclusi minuti e SMS senza restrizioni. La promozione rafforza l’integrazione tra servizi mobili e fissi, dando la possibilità di avere un pacchetto completo che copre casa e smartphone.

Vodafone 11,99 5G: un’alternativa con più giga

Un’altra novità è la Vodafone 11,99 5G, che si rivolge agli utenti in uscita da TIM, WindTre, Kena e Very Mobile. A 11,99 euro al mese vengono garantiti 100 GB in 5G, minuti e SMS illimitati. Attivando SmartPay, il sistema di ricarica collegato al conto corrente, la soglia dati cresce fino a 150 GB senza costi extra. Un dettaglio che rende questa offerta particolarmente interessante per chi consuma molto traffico ogni mese.

Con queste tre promozioni, Vodafone prova a rafforzare la propria posizione sul mercato, puntando su tariffe mirate e sulla potenza del 5G per soddisfare esigenze diverse.