WhatsApp cambia volto con AI Writing: la funzione che tutti aspettavano

WhatsApp introduce finalmente una delle novità più attese, la scrittura assistita con intelligenza artificiale. La funzione si chiama AI Writing e promette di semplificare la comunicazione, trasformando l’app in una piattaforma ancora più completa. Meta, che controlla WhatsApp, punta così a offrire strumenti capaci di adattarsi non solo alle chat tra amici, ma anche alle esigenze lavorative e professionali.

Con AI Writing, gli utenti potranno ottimizzare i messaggi prima dell’invio, evitando errori e scegliendo il tono più adatto. La nuova opzione consentirà di correggere la grammatica, migliorare lo stile o cambiare registro, da formale e serio a leggero e scherzoso. Basterà un tocco per avere due testi diversi, senza stress, una comodità che sembra piccola, ma che può ridurre i fraintendimenti e far risparmiare tempo.

WhatsApp e i servizi premium: la strategia di Meta verso il futuro

Non tutte le funzioni saranno gratuite. Meta ha confermato che le opzioni di base, come correzioni rapide e piccoli suggerimenti, resteranno disponibili a tutti. Ma le caratteristiche più avanzate , quelle pensate per aziende e professionisti, saranno a pagamento. Resta da capire se arriverà un abbonamento mensile unico o se le funzioni saranno vendute separatamente.

Questa scelta segue la stessa direzione degli altri social della famiglia Meta, che stanno puntando a modelli di business basati su servizi premium. WhatsApp, da semplice app gratuita di messaggistica, si prepara così a diventare una piattaforma sempre più vicina a un social network ricco di strumenti extra.

Attualmente AI Writing è in fase di beta test e non è accessibile a tutti. Gli sviluppatori stanno lavorando per rendere stabile la funzione e distribuirla progressivamente nei prossimi mesi. La disponibilità varierà a seconda della regione e del dispositivo, ma il lancio mondiale appare ormai inevitabile. Per milioni di utenti, la scrittura automatica e personalizzata rappresenterà una vera rivoluzione, destinata a cambiare il modo in cui usiamo WhatsApp ogni giorno.