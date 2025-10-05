Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Fastweb vs 1Mobile: 4 offerte in totale, il tetto massimo è 300GB in 5G

Ecco quali sono le offerte più vantaggiose che mettono a disposizione i due gestori Fastweb e 1Mobile, ormai imbattibili.

scritto da Felice Galluccio
Fastweb VS MObile

Fastweb negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza anche nel settore mobile, affiancando le offerte fisse con soluzioni pensate per chi cerca tanti giga e servizi aggiuntivi. Le tariffe disponibili sono tre. La più economica è la Fastweb Mobile, a 8,95€ al mese, che include minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga. Un gradino sopra si trova la Mobile Full, al prezzo di 10,95€, che sale a 200 giga in 5G con minuti senza limiti e 100 SMS. Infine, la Mobile Maxi, a 12,95€, che porta a 300 giga mensili e aggiunge vantaggi come Fastweb Protect e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Tutte le offerte possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita e sono disponibili anche in formato eSIM. L’attivazione costa 10€ una tantum, senza spese nascoste e senza vincoli. Fastweb si è inoltre guadagnata riconoscimenti per la velocità della sua rete mobile, un fattore che contribuisce a consolidarne l’immagine.

L’offerta 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition

1Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone, punta invece su una sola offerta chiara e dal prezzo contenuto. La Speed 5G 150 Limited Edition offre minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga in 5G. Il primo mese costa 5€, mentre dal secondo mese in poi il prezzo si stabilizza a 6,99€ per sempre. La SIM è gratuita per chi porta il proprio numero, mentre chi richiede una nuova numerazione paga 5€. L’attivazione è gratuita e può essere completata solo tramite SPID, garantendo un processo rapido e sicuro. Si tratta di un’offerta valida per tutti, senza restrizioni sulla provenienza dell’operatore.

Fastweb e 1Mobile, differenti ma anche simili

Il confronto tra i due gestori mette in evidenza strategie diverse. Fastweb diversifica molto le sue proposte: tre fasce di prezzo, quantità di dati variabili e servizi aggiuntivi che vanno oltre la semplice connettività. 1Mobile, invece, gioca la carta della semplicità, con un’unica offerta pensata per essere chiara e accessibile. Entrambi includono il 5G, ma con differenze sul prezzo: 1Mobile è più economica, mentre Fastweb punta a legare i clienti con pacchetti ricchi e completi. Chi cerca solo tanti giga a poco prezzo trova in 1Mobile una risposta immediata; chi desidera una proposta più articolata può invece valutare il ventaglio di soluzioni firmate Fastweb.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!