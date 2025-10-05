Fastweb vs 1Mobile: 4 offerte in totale, il tetto massimo è 300GB in 5G

Fastweb negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza anche nel settore mobile, affiancando le offerte fisse con soluzioni pensate per chi cerca tanti giga e servizi aggiuntivi. Le tariffe disponibili sono tre. La più economica è la Fastweb Mobile, a 8,95€ al mese, che include minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga. Un gradino sopra si trova la Mobile Full, al prezzo di 10,95€, che sale a 200 giga in 5G con minuti senza limiti e 100 SMS. Infine, la Mobile Maxi, a 12,95€, che porta a 300 giga mensili e aggiunge vantaggi come Fastweb Protect e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Tutte le offerte possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita e sono disponibili anche in formato eSIM. L’attivazione costa 10€ una tantum, senza spese nascoste e senza vincoli. Fastweb si è inoltre guadagnata riconoscimenti per la velocità della sua rete mobile, un fattore che contribuisce a consolidarne l’immagine.

L’offerta 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition

1Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone, punta invece su una sola offerta chiara e dal prezzo contenuto. La Speed 5G 150 Limited Edition offre minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga in 5G. Il primo mese costa 5€, mentre dal secondo mese in poi il prezzo si stabilizza a 6,99€ per sempre. La SIM è gratuita per chi porta il proprio numero, mentre chi richiede una nuova numerazione paga 5€. L’attivazione è gratuita e può essere completata solo tramite SPID, garantendo un processo rapido e sicuro. Si tratta di un’offerta valida per tutti, senza restrizioni sulla provenienza dell’operatore.

Fastweb e 1Mobile, differenti ma anche simili

Il confronto tra i due gestori mette in evidenza strategie diverse. Fastweb diversifica molto le sue proposte: tre fasce di prezzo, quantità di dati variabili e servizi aggiuntivi che vanno oltre la semplice connettività. 1Mobile, invece, gioca la carta della semplicità, con un’unica offerta pensata per essere chiara e accessibile. Entrambi includono il 5G, ma con differenze sul prezzo: 1Mobile è più economica, mentre Fastweb punta a legare i clienti con pacchetti ricchi e completi. Chi cerca solo tanti giga a poco prezzo trova in 1Mobile una risposta immediata; chi desidera una proposta più articolata può invece valutare il ventaglio di soluzioni firmate Fastweb.