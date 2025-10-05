Ad
Very Mobile vs Fastweb: la sfida è a colpi di grandi offerte fino a 300GB in 5G

Fastweb sfida oggi in un altro gestore virtuale molto facoltoso che include nelle sue offerte tanti contenuti e grande convenienza.

Fastweb vs Very Mobile

Very Mobile, brand controllato da WindTre, ha costruito la propria identità sulla trasparenza e sui prezzi bloccati. La sua promozione principale costa 6,99€ al mese e mette a disposizione minuti illimitati, SMS illimitati e 200 giga di traffico in 5G. L’attivazione richiede solo 0,99€ e il primo mese è gratuito, abbattendo quasi del tutto le spese iniziali. Gli utenti possono scegliere tra SIM fisica ed eSIM, con possibilità di attivazione anche tramite SPID. Un altro punto di forza è l’assenza di vincoli e costi extra: la filosofia di Very è quella di offrire chiarezza assoluta, con un pacchetto unico che non cambia nel tempo e che non distingue tra operatori di provenienza.

Le offerte Fastweb Mobile

Fastweb adotta una strategia differente, basata su più opzioni per rispondere a esigenze diverse. La Fastweb Mobilecosta 8,95€ al mese e include minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga. Con la Mobile Full, a 10,95€, il traffico sale a 200 giga in 5G, mantenendo minuti e SMS illimitati. Infine, la Mobile Maxi, a 12,95€, offre 300 giga in 5G con l’aggiunta di servizi extra come Fastweb Protect e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 10€, con SIM fisica o eSIM senza spese di spedizione. L’attivazione può avvenire anche tramite SPID, e la rete Fastweb è considerata tra le più veloci del Paese, un riconoscimento che rafforza la sua immagine.

Il confronto tra Fastweb e Very è uno dei più entusiasmanti

Il confronto tra i due operatori mette in evidenza approcci quasi opposti. Very Mobile punta su una sola offerta chiara, con prezzo basso e 200 giga in 5G, adatta a chi non vuole complicazioni. Fastweb, invece, propone un catalogo più ampio, con tariffe che crescono in base ai dati e ai servizi aggiuntivi inclusi. Entrambi includono il 5G, ma si distinguono per impostazione: da una parte semplicità e costo contenuto, dall’altra più scelte e pacchetti arricchiti da vantaggi extra. In sintesi, Very parla a chi vuole risparmiare e avere tutto subito chiaro, mentre Fastweb si rivolge a chi cerca più completezza e non disdegna un prezzo leggermente più alto per servizi aggiuntivi.

Felice Galluccio

