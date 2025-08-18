Very Mobile supera le aspettative: 200GB in 5G distruggono Iliad e Vodafone

Very Mobile mette a tacere diverse voci che vedevano questo provider come in decadenza. Ovviamente non è vero, in quanto gli affari vanno a gonfie vele grazie alle offerte strapiene di contenuti e soprattutto ai prezzi molto competitivi. Gli altri gestori infatti non sanno più che pesci prendere per pareggiare ciò che offrono le promozioni mobili di Very Mobile, che dunque continua a dominare con la sua offerta migliore in 5G.

I dettagli dell’offerta di Very sono interessanti

Il piano prevede 200 giga di traffico dati in 5G, utilizzabili con un dispositivo compatibile e nelle aree coperte dalla rete Very. Sono inclusi anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili e SMS senza limiti. Come per ogni offerta con servizi illimitati, restano valide le condizioni d’uso corretto previste dal gestore.

Il costo mensile è di 6,99 €, senza aumenti futuri, e l’attivazione ha un prezzo una tantum di soli 0,99 €.

Vantaggi e modalità di attivazione che rendono Very il miglior provider

Uno degli elementi distintivi di questa promozione è il primo mese gratuito, che consente di iniziare a usare l’offerta senza alcuna spesa iniziale per il canone. La SIM è disponibile sia in formato fisico sia come eSIM virtuale, una soluzione comoda per chi preferisce attivare il servizio in pochi minuti senza attendere la consegna.

L’attivazione può essere effettuata anche tramite SPID, garantendo una procedura rapida e sicura. La promozione è aperta a chiunque, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza.

Una proposta pensata per la semplicità, come Very Mobile desidera

Grazie a un prezzo bloccato, un pacchetto dati abbondante e la possibilità di navigare in 5G, questa offerta Very Mobile si rivolge a chi desidera una connessione veloce e affidabile, mantenendo costi certi. Il primo mese in omaggio e la disponibilità della eSIM rendono la sottoscrizione immediata e flessibile.

Very Mobile punta così a rafforzare la propria posizione nel mercato, offrendo una soluzione diretta e senza vincoli, adatta a un’ampia gamma di utenti, dagli utilizzatori più assidui a chi cerca una tariffa stabile e trasparente.